Hoy sigue el proceso: Jornada de validación de VP ha tenido gran participación de cojedeños

BRIGITTE GERDEL

San Carlos, marzo 11.- Este fin de semana, 11 y 12 de marzo, con gran éxito el equipo regional de Voluntad Popular (VP), acudió a realizar la legitimación de su organización política, tal como lo había exigido el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los diferentes puntos asignados para la participación de los ciudadanos que deseaban validar.

Desde la plaza Manuel Manrique de la ciudad de San Carlos Alexander Mireles, coordinador regional de VP, señaló que esta ha sido una jornada excelente, en la que han participado los cojedeños de manera voluntaria y espontánea. Manifestó su satisfacción de que la gente haya tomado conciencia sobre la importancia de revalidar los partidos para que haya democracia.

Indicó que VP siempre ha estado al frente de la defensa de los ciudadanos y están demostrando que son una fuerza política importante y por ello, VP con su líder Leopoldo López, son referencia y este sábado tenían la convicción de alcanzar la meta fijada por el CNE y duplicarla, para el día domingo triplicarla y salir victoriosos con una gran participación del pueblo.

Por su parte, Carlos Borjas, miembro de la dirección regional de VP, expuso que esta no es una jornada de celebración sino de protesta contra todas las trabas que ha puesto el CNE para evitar que el gobierno se cuente, porque saben que están perdidos. “Por eso hoy, les estamos demostrando que el pueblo está dispuesto a hacer lo necesario para lograr la salida y la mejor Venezuela”.

Señaló que el régimen se ha empeñado en ilegalizar a VP, por ello hoy es el partido con más dirigentes perseguidos en Venezuela, el que tiene más líderes presos, pero desde la tolda naranja están comprometidos con la lucha y en exigir el cronograma electoral como derecho constitucional.

El pueblo tiene motivos para validar

Jesús Ruiz, una de las personas que se encontraba en cola desde el punto de validación en la plaza Manrique, señaló “hoy valido porque hay que salir de este gobierno que nos ha empobrecido tanto que los profesionales nos sentimos frustrados al ver que no podemos lograr nuestra meta de tener calidad de vida. Estamos gobernados por delincuentes y están raspando la olla acabando hasta con los minerales del país”, expuso.

Como médico venezolano, lamentó que en los hospitales no haya insumos, que los niños mueren y padecen porque no hay medicamentos. Explicó que los medicamentos no se consiguen y cuando aparecen son bastante costosos.

Por estas razones expresó a las personas que aún están en la casa: “Salgan a validar”, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir escondiendo?, se cuestionó. “Tenemos que salir a dar la cara por nuestro país antes de que venga otro y nos colonice”, argumentó Ruiz.

Por su parte Ana Villegas, indicó que su participación en esta validación se debe a la democracia, por defenderla y asegurar el camino seguro hacia la libertad. “Queremos un país próspero para nuestros hijos y nietos, ya el sueldo no alcanza, no tenemos comida ni medicamentos. Queremos un país bonito como lo teníamos antes, cuando podíamos tener calidad de vida y una Venezuela próspera”.

Dijo que desea que sean liberados los presos políticos, los estudiantes detenidos y sobre todo el líder de VP, Leopoldo López, quien el único delito que cometió fue defender al país y promover una mejor Venezuela.

Villegas apostó por la unidad en el país para poder lograr la libertad de todos los venezolanos. “Todos tenemos que estar unidos, porque sin unidad no lograremos nada, debemos salir adelante ante todas las dificultades para alcanzar el mejor país para nosotros y nuestras familias”, expresó.