Hueco de la calle Alegría con Miranda causa molestias a los conductores

No han transcurrido ni cinco meses desde que taparon el enorme hueco de la calle Alegría cruce con Miranda en San Carlos, y menos de cuatro meses que Margaud Godoy asumió la gobernación y el alcalde Rafael Alemán la alcaldía, el cráter está inmenso, situación que causa un gran colapso de vehículos y molestia en los conductores, así lo denunció Yonnier Rodríguez, dirigente de Voluntad Popular en San Carlos.

Rodríguez destacó que ni la alcaldía, ni la gobernación se han dignado a tapar los huecos de la capital, lo que refleja que el mal trabajo realizado por las autoridades que a pesar de los millones que pudo haber costado al municipio o estado, fue una obra “pésima”.

Indicó que esta arteria vial es muy transitada por los sancarleños, ya que está en pleno centro, cerca del Ministerio Público y de locales comerciales muy frecuentados por clientes. Dijo que para las personas es una agonía pasar por el lugar porque se reduce en un solo canal debido que el chofer busca evitar caer en ese “engaño” y en horas de la noche se dificulta observarlo y puede “sorprender”.

El dirigente de la tolda naranja exigió a las autoridades regionales y municipales a tomar en cuenta la situación que no nada más se debe provenir a reparar la vialidad, sino que deben garantizar e inspeccionar el trabajo y detallar el material que utilizan sea de calidad y perdure por años: “así le dan una mano al pueblo, ya que no es de sorprenderse que no les importa el bienestar de los ciudadanos con obras mal ejecutadas y el dinero del pueblo lo malgastan”, finalizó.