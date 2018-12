Iglesia invita a electores a actuar “de acuerdo a su conciencia” el 9D

CARACAS.-La Conferencia Episcopal Venezolana afirmó este viernes que ante las elecciones de concejos municipales de este domingo, los venezolanos deben actuar de acuerdo a su propia conciencia y pensando en sus comunidades locales.

”Sabemos que algunos miembros de la población acudirán a votar; los invitamos a que actúen de acuerdo a su propia conciencia, discerniendo todo lo que sea mejor y más correcto para el progreso de las comunidades locales. Es necesario, por tanto, que se piense y actúe no por sentimentalismos, sino acorde a la realidad que se ve, que se siente, que se palpa en las comunidades: situación de los servicios públicos, de abastecimiento de alimentos y medicinas, seguridad personal y jurídica, situación de las escuelas y hospitales”, reza el comunicado publicado en sus redes sociales.

El Episcopado afirma que estos comicios se realizan ”en el momento de mayor gravedad en la crisis global que golpea al pueblo venezolano. El Ejecutivo con sus decisiones no concertadas en materia económica y salarial, quiere quedar como el sólo actor dador de dádivas para una mayor dependencia e inercia de la población, quebrando cualquier racionalidad económica y financiera existente, imponiendo cargas con mayores sacrificios a la población que ya ha sido empobrecida y, principalmente, quitando las posibilidades de enrumbar al país hacia un desarrollo económico”.

Reconoce el comunicado que muchas personas están dudando en participar de los comicios venideros ”al sentirse cansados, desilusionados, desesperanzados y frustrados por la política y porque sus actores, tengan sus partidos los colores que sean, no han sabido responderle al pueblo, a pesar que éste ha hecho tantos sacrificios creyendo en ellos. Las acciones de poder y dominio que el gobierno viene ejerciendo en los distintos poderes públicos como el Consejo Nacional Electoral, no dan garantía de imparcialidad y de verdad en los resultados electorales. Este ha sido un tema permanente y mientras no haya un cambio de actores habrá dudas en los procedimientos electorales”.

Finaliza la Conferencia Episcopal diciendo que ”quienes salgan elegidos deben tomar conciencia que su elección es para servir al pueblo, no para valerse del pueblo para sus intereses personales o para generar corrupción; sino que deben buscar el Bien Común que es un patrimonio de todos, poniendo como referencia permanente de servicio al pueblo, y, no a parcialidades políticas.

Comunicado de Prensa