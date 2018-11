Igor Prieto: El Verdadero Chavismo Originario

Por Igor Prieto.- El Irreverente

A propósito de tantos nombres y denominaciones que algunos personajes de la política han venido dando y colocando a los afectos del proceso revolucionario que origino el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, he querido compartir con ustedes esta líneas, pues me parece que algunos de estos sujetos que hoy se han identificado con el Chavismo como fuerza política, solo se han preocupado es por su estatus social, político y económico dentro de este proceso que hasta no hace poco lideró su creador, Hugo Chávez.

Como bien sabemos el Chavismo es una ideología político-revolucionaria que emprendió el Comandante Hugo Chávez por allá en los años 80 cuando se encontraba dentro de los cuarteles, específicamente dentro del filas del glorioso Ejercito Bolivariano, ese que tanto amaba y que sus integrantes se identificaban con ese amor, pues era reciproco, pero en ese momento era pequeño en alcance y muy limitado por la cantidad de integrantes, claro está por razones muy obvias, pero en líneas generales ese era el verdadero Chavismo Originario, no ese parapeto que ahora quiere tomar como bandera política el señor Juan Barreto, a quien por cierto el mismo Presidente Hugo Chávez apartó de su lado por estar presuntamente señalado de vicios y corruptelas, y es que Juan Barreto al igual que muchos otros, fueron apartados por Chávez de su lado por causas que todos sabemos, muchos de esos “señalados” se encuentran hoy de nuevo al lado de Nicolás Maduro, por cierto dañando la gestión de este, pero al parecer el Presidente es feliz así.

Pero lo que quiero reflejar es que el Chavismo Originario son esos jóvenes que se encontraban dentro de los cuarteles y que decidieron acompañar al Teniente Coronel Hugo Chávez a realizar una intentona golpista contra el gobierno de turno, al cual se consideraba el más corrupto de la historia republicana de Venezuela, esos oficiales militares, en su mayoría del Ejercito, no les importo nada y sacrificaron todo por una causa que consideraron justa, y por la cual fueron a pagar con años de cárcel, expulsiones de la carrera militar y los que se quedaron dentro de la fuerza armada, cargaron con el pasar de los años con la cruz de ser señalados por superiores, compañeros y subalternos de ser golpistas y de haber participado aquel 4 de febrero de 1.992, época para la cual, a lo mejor Juan Barreto estaba de parranda por ahí.

Esa juventud del 4F, entre los cuales podemos mencionar a Jesús Suarez Chourio, Félix Osorio Guzmán, Eldan Domínguez Fortty, Yoel Acosta Chirinos, Felipe Acosta Carles, Henry Rangel Silva, Hugo Carvajal Barrios, Diosdado Cabello Rondón, Francisco Arias Cárdenas, Edgar Hernández Behrens, Florencio Porras, Raúl Isaías Baduel, Aaron Katz Pinto, entre otros, a los que pido disculpa por no mencionar o no recordar en este momento, que sufrieron esos momentos que los marcaron de por vida, pero que gracias a ese sacrificio, muchos seudo revolucionario que hoy acompaña al Presidente Nicolás Maduro Moros, están donde están gracias a esa acción que lideraron esos verdaderos Chavistas Originarios, y que muchos de ellos están siendo apartados de la revolución por estos aprovechadores de oficios que ese 4 de febrero ni por allá se asomaron y hoy en día se autodenominan más chavistas que Chávez y han alcanzado grandes puestos y altas jerarquías por el solo hecho de ser más servilistas con el gobernante de turno.

Reza la consigna que el pueblo es sabio y valiente, y es muy cierto, ese pueblo chavista observa las decisiones del alto gobierno y en algunos casos las critica con dureza si no está de acuerdo, y por ese hecho muchos son apartados de la revolución, pues a los gobernantes de turno y a los dirigentes políticos no les gustamos nosotros, los críticos de las cosas mal hechas, pero ese mismo pueblo se pregunta con mucha sabiduría: ¿Qué pensará el Chavismo Originario, ese chavismo militar que participó aquel 4F en un intentona por cambiar el país, sobre cómo está la situación del país en la actualidad, que para nadie es un secreto que esta inaguantable? ¿Qué opina ese Chavismo Originario que está en el alto poder sobre sus compañeros de aquel 4F que hoy están apartados del gobierno por los oportunistas de turno y que muchos han sido relegados y aislados, cuando hicieron aquel 4F mucho más que los que hoy gobiernan o están en cargos relevantes? ¿Desde cuándo el Presidente de la Republica no escucha o se reúne con todo el Generalato de la FANB, y me refiero a todos los Generales, no solo al conciliábulo del señor Ministro de Defensa y sus grupo de amigos que lo rodea, para discutir la situación del país?.

Son muchas las cosas que están sucediendo y de la cual hay mucha tela que cortar, y el pueblo está ahí, a la expectativa, esperando a ver qué sucede o cual es la reacción del Chavismo Originario, pasan las horas y pasan los días y se sigue esperando que las cosas mejoren, no importan quien gobierne, lo que el pueblo quiere es que su situación y la de todos mejore, no la de un grupo en particular, sino la de todos en general. Amanecerá y veremos.

(@igorprieto)