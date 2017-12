Ineficiencia de Hidrocentro perjudica a habitantes de Limoncito II

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Habitantes de la comunidad de Limoncito II ubicada al sureste de la capital cojedeña, denunciaron que tienen más de 15 días que no cuentan con el surtido regular de agua en el bloque 1 y 2 del sector.

Al parecer el problema se debe a que los tubos que surten el vital líquido hacia ambos bloques tiene obstrucciones por falta de mantenimiento, y esto ocasiona que la presión no sea lo suficiente para poder llenar los tanques de los apartamentos, así lo dio a conocer, Jesús Bordones, residente afectado de la comunidad.

“El pasado sábado fuimos hacia la sede de Hidrocentro y el ingeniero residente, que se supone debía estar en guardia, no estaba. Aquí no hay información oficial. Aquí no ha llegado nadie a ver el problema, ni sabemos cuándo lo van a solucionar. No podemos ni bañarnos. Cuando medio hay agua, es porque llega en las madrugadas y sigue siendo insuficiente”, expresó Bordones.

Asimismo, el residente también dijo que en ocasiones se han visto en la necesidad de tener que pagar camiones cisternas para poder surtir sus tanques y así hacer el uso del vital líquido para los quehaceres cotidianos, como cocinar, bañarse, lavar, entre otros.

No obstante, Bordones criticó la falla por parte de los entes gubernamentales correspondientes a esta problemática, por el afecto que produce en los bolsillos de los vecinos de la zona, puesto que en momentos tienen que desembolsar hasta 12 y 15 mil bolívares por cada mil litros de agua.

Hasta la fecha se conoció que existen alrededor de 55 familias afectadas. El daño también aqueja a algunas casas aledañas ubicadas al frente de los bloques 1 y 2.

Historia similar

Es concurrente la cantidad de denuncias ofertadas en torno al tópico del vital líquido, evidentemente por su fundamental rol en el día a día de los seres humanos, es así como la colectividad de Nuevo Espacio Comunitario Fidel Castro, mejor conocida como “El Rodeo” ubicada vía Manrique, también se ve afectada por problemas del mismo índole.

Habitantes denuncian que desde hace más de un año, al momento que se hizo la entrega de las casas, ya no contaban con el sustento de agua para sus quehaceres, y tampoco cuentan con el sustento económico para sobrellevar por si mismos la creación de un pozo que surta a toda la comunidad.

Del mismo modo, hacen un llamado a los entes gubernamentales a responder por esta problemática, debido a que también han tenido que recurrir a gastar más de 10 mil bolívares en camiones cisternas para hacer el llenado de los tanques de sus casas, que en voces de los vecinos, confirman que solo les alcanza con un uso constante, aproximadamente 3 días.