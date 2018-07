Inflación deteriora calidad de vida de los tinaquilleros

María Fernanda Ochoa (Pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 13.- (Las Noticias de Cojedes).- La economía venezolana es una de las más caótica del mundo, cada día venezolanos abandonan el país, para huir de esta situación tan paupérrima por la que los ciudadanos están atravesando.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que para este año Venezuela tendrá una inflación de casi 14.000% y una caída del producto interno bruto (PIB) de 15%, además estima que el PIB caerá 6% en 2019, según el informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales del FMI.

Paula Ruiz, habitante de Tinaquillo, indicó, que para sobrevivir en éste país debe hacer maromas, “si compro carne, no puedo comprar queso y así estoy, la inflación nos está arropando, qué difícil se ha vuelto adquirir alimentos, pero yo tengo la esperanza de que esto va a cambiar, yo no me quiero ir de mi Venezuela, aquí sigo y aquí me quedaré”, expresó.

Ruiz añadió que no puede creer que los jóvenes hayan desertado masivamente en estos últimos años. “Nosotros los viejos nos estamos quedando solos, si la juventud se va se nos dificultará luchar, pero confío en Dios y en un mejor porvenir, donde todos podamos vivir sin necesidades”.

Por otro lado, Carolina Hernández, quien reside en Tinaquillo y es madre de tres hijos manifestó que su salario y el de su esposo no les alcanza para cubrir las necesidades básicas: alimentos, educación y vestimenta. “Así gane 20 millones quincenal no puedo hacer nada con eso, porque cada vez que el Ejecutivo nacional aumenta el sueldo, todo lo demás se incrementa, entonces no hace nada”.

Con una inflación que cada día termina debilitando y desgastando a los venezolanos, entre aumentos salariales decadentes y los altos costos de los productos, los ciudadanos quisieran que esta sea una situación pasajera y todo vuelva a la normalidad, para que todos puedan comprar lo que desean sin pasar tantas horas en colas.