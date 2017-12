Investigación de asesinato de inspector jefe no ha sido procesada

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Yackeline Romero, se acercó en la mañana de este miércoles a las oficinas del periódico, para denunciar el olvido por parte de las autoridades en torno a las investigaciones sobre la muerte de su hermano, fallecido en agosto de 2016, quien en vida era inspector jefe de seguridad de la Policía Estadal de Cojedes y murió en el cumplimiento de su deber.

“Queremos hacer un llamado a las autoridades competentes para ver qué pasó con el asesinato de mi hermano. Que se aboquen de una vez por todas en el caso. Era mi único hermano. No me han dado respuesta. Me dicen no saben del caso. Quedé sola prácticamente. En la Fiscalía cuando fui y ni siquiera habían subido el expediente después de un año y cuatro meses”, expresó con dolor Romero.

Trascendió, que el fallecido tenía como nombre Jean Carlos Parra Olivo, quién se encontraba trabajando en una patrulla en el sector de Los Colorados, de San Carlos, mientras se encontraba comiendo, venia un carro robado, identificado como un taxi, se bajó de la patrulla para socorrer el suceso y los maleantes le dispararon. El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2016 y al siguiente día, falleció.

Finalmente, la doliente reitera su denuncia y critica las fallas por parte de las instituciones pertinentes a este suceso, por no haber respondido con eficacia ante este lamentable hecho, que deja una vez más a una familia venezolana incompleta.