Irán aseguró que si EEUU rompe el acuerdo nuclear con Teherán “lo lamentarán”

El presidente del Parlamento de Irán Ali Larijani, aseguró que Estados Unidos “lo lamentará” si decide abandonar el acuerdo nuclear con Teherán, además de destacar que ya tienen un plan de acción en caso de que eso suceda.

Larijani indicó que en Teherán ya se tiene desarrollado “un plan y una ley” como previsión de darse este escenario, además de que el Parlamento también aprobó nuevas medidas que se tomarán dependiendo de los pasos de Washington.

Por otra parte, el funcionario afirmó que las amenazas del magnate americano contra el país asiático, no se deben tomar en serio porque el mundo, no le permitirá hacer lo que él desee, ya que Trump, según Larijani, en sus declaraciones solo da “ejemplos de su narcisismo”, lo que le lleva a hacer promesas que no puede cumplir.

“Quiero decir que no debemos tomar en serio sus palabras, no creo que los políticos mundiales se tomen muy en serio sus palabras”, ha afirmado el parlamentario, agregando que el mandatario estadounidense “no tiene peso político”.