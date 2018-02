Jackson Páez: Inhabilitación de Rodríguez Torres es una retaliación del régimen

Carlos Hernández.-

Tinaquillo, febrero 3.- Jackson Páez, ex candidato a Gobernador y ex diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, manifestó que aún no están claros si la inhabilitación del Mayor General Miguel Rodríguez Torres es un hecho o una farsa del régimen, pero de lo que sí dijo estar seguro es que se trata de un nuevo show o circo por parte del gobierno como parte de la retaliación política de Maduro contra Rodríguez.

Páez recordó que Miguel Rodríguez Torres ha venido haciendo algunos pronunciamientos en torno a la posibilidad de derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales, y como medida cobarde en su contra lanzan a la Contraloría General de la República a atacar y neutralizar al Ex Ministro de la gestión del presidente Chávez, “cosa que no va a ocurrir”, advierte.

-Es un circo, porque cómo es posible que la Contraloría sanciona e inhabilita, saltándose toda norma, procedimiento, no respetan el debido proceso, esa es la forma como actúa este gobierno. Si es así, demuestran una gran manipulación de la Ley y de los poderes públicos, porque ni siquiera Rodríguez Torres fue citado, mucho menos multado, o se conoce la causa de tal sanción, pero es parte de las actuaciones de un gobierno desesperado y autoritario que no entiende que el pueblo venezolano está cansado y quiere un cambio.

“Desde Cojedes –dijo Páez- toda nuestra solidaridad y apoyo al Mayor General Miguel Rodríguez Torres y seguiremos apoyando la construcción del Movimiento Amplio que él lidera para contribuir en sacar al país de esta terrible crisis que hoy sufrimos los venezolanos. Mi llamado es a unirse todos los venezolanos, debemos unirnos para salir de este gobierno por la vía electoral, la trampa se derrota si todos salimos a votar. El gobierno no podrá manipular el proceso si la diferencia de voto es aplastante. Por eso el reto es ir todos unidos con un solo candidato que represente el consenso de todos los venezolanos”, puntualizó el dirigente social y político, Jackson Páez.