Jackson Páez: La crisis del hambre no se resuelve con represión hacia el pueblo

Especial.-

Tinaquillo.- Para el ex diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes y ex candidato a gobernador de esta entidad, Jackson Páez, la crisis del hambre en el país no se resuelve con violencia, represión policial o militar, se resuelve trabajando, conversando, estimulando la producción nacional, apoyando a la empresa privada y el estado ejerciendo su rol de promotor y control fiscal.

“Un pueblo con hambre no lo van a controlar con represión, ni cuerpos de seguridad, se debe resolver la causa de la protesta, no atacar a la gente. Todo indica que estos serán meses de alteración y confrontación, ya no por política, sino por un pueblo desesperado por hambre que le pasará por encima a todo si el gobierno no da respuesta. La gente empieza a tenerle más miedo al hambre que a los cuerpos de seguridad y represión”, dijo Páez, a través de su cuenta de Facebook.

La situación se ha venido agravando al punto que pareciera existir un nivel de descontrol total que podría pasarle por encima al gobierno y a las fuerzas de control y eso es lo peligroso. Recordó los hechos ocurridos en Calabozo, estado Guárico, recientemente, pero igualmente en otras entidades del país. Lamentó la respuesta del gobierno que fue la detención de personas, incluso ancianos y embarazadas debido a los saqueos, pero el problema es que a un pueblo con hambre no lo controla las armas, insiste el dirigente social y político de Cojedes.

Señaló que lo ha venido advirtiendo con el conocido refrán “no hay peor ciego que el no quiere ver”, alegando a la vez que “estas son partes de las razones que me alejaron de esa cúpula que gobierna a Venezuela, que perdió el norte ya que por encima de una ideología o partido está el país y el bienestar del pueblo”, indicó.