Jackson Páez: Trabajaremos por un Cojedes próspero y moderno

Prensa Comando Nuvipa.-

Tinaquillo.- El candidato a la Gobernación de Cojedes, por el partido Nueva Visión de País (NUVIPA), Jackson Páez, participó en el Encuentro por la Reconciliación Nacional y la Unión Familiar, realizado en Tinaquillo en el sector La Floresta, con la participación de todas las comunidades adyacentes. Allí manifestó: “Trabajaremos por un Cojedes próspero y moderno, actuando el estado de la mano con el empresariado, para que haya empleos dignos, para que la familia sea valorada en toda su dimensión”.

En el compartir estuvieron presentes más de 1.000 niños con sus padres, madres y demás familiares, quienes disfrutaron del evento. Al efecto Jackson Páez indicó que estos son jornadas que se necesitan hacer permanentemente en estos tiempos, pero debemos hacerlos en las comunidades con la gente para acercar más a las familias, los vecinos y compartir sanamente.

En su mensaje a la colectividad Páez destacó que en su gobierno promoverá la cultura de la paz, de la ciudadanía, de la familia y de los valores, para rescatar nuestra sociedad que ha sido tan golpeada, alienada, desvirtuada en sus raíces culturales.

Agradeció la participación de grupos culturales y cantantes del estado que apoyaron el evento. “Nosotros no hacemos derroche de dinero pues no lo tenemos, lo que hemos hacemos es con la colaboración de nuestra propia gente. Indicó que una vez que asuma la gobernación activará planes para atender a las familias con bajos recursos y en condición de pobreza y miseria. Reconoció que hay muchos casos en el estado, por la irresponsabilidad del gobierno regional que no los atiende. La Floresta es una de las zonas de mayor concentración de habitantes que posee Tinaquillo y debemos garantizarle no sólo buenos servicios y seguridad que es lo que la comunidad exige, sino también el desafío de reactivar el aparato económico en Cojedes, de la mano del sector empresarial, para que haya empleos dignos y estabilidad para las familias tinaquilleras, porque yo sueño con un Cojedes próspero y moderno”, puntualizó el candidato.

Hombres y mujeres ovacionaron al abanderado de Nuvipa considerándolo una alternativa válida frente a la polarización que no garantiza nada como son los candidatos del gobierno y la llamada oposición.