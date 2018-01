Jairo Borjas: Para votos siempre están, para solventar problemas, nunca

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos.- Jairo Borjas, quién es vecino del sector El Molino, ubicado específicamente en la urbanización Monseñor Padilla, denunció ante las oficinas del periódico un inconveniente presentado por no estar incluido en la lista del Clap (Comité Local de Abastecimiento) de su comunidad.

Borjas sufre de una discapacidad motriz desde hace varios años, y hasta la fecha a pesar de su alcance limitado no ha obtenido respuestas por parte de los entes y medios a los que ha acudido constantemente para solventar dicha problemática, porque según sentencias de los institutos públicos en los que ha acudido, “no aparece en sistema”.

Asimismo, el afectado comentó que recibe un poquito de comida ofertada por la caridad pública de sus vecinos quienes al menos se apiadan de su situación personal, puesto que el sueldo no le alcanza para abastecerse de los suministros básicos y su dificultad motora le ocupa el otro restante.

“Quiero que me incluyan en el sistema, no creo que haya ningún problema en eso, pero ni siquiera se fijan en la indisponibilidad que uno tiene como discapacitado” … “Al momento cuando vienen las elecciones los políticos sí visitan la comunidad y ofrecen de todo para obtener votos, pero justo cuando uno los necesita no le prestan atención a uno”, expresó Borjas.

Finalmente, hizo un llamado a la gobernadora del estado, Margaud Godoy, y al alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Rafael Alemán, para que se fijen en las personas que tienen verdaderos problemas y que trabajen por el bienestar de los ciudadanos en la región.