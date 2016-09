Jennifer César: “En mis primeros Juegos Olímpicos, cumplí con mi meta”

RIGOBERTO SANDOVAL L.

La atleta Jennifer César regresó hace un par de semanas a Venezuela y a su tierra natal Cojedes tras su participación en los recién finalizados Juegos Olímpicos de Río 2016 donde representó al tricolor nacional en el Ciclismo de Ruta ubicándose en la posición 50 con un tiempo de 4:03.18, en una competencia disputada por más de 60 atletas que pugnaron por subir al podio. La pedalista relató su experiencia, anécdotas e impresiones en sus primeras olimpiadas.

La cojedeña con mucho orgullo, habilidad, destreza y humildad, cualidades fundamentales que la llevó a estar presente con las mejores pedalistas del mundo y toparse en la elite del ciclismo universal, siendo exitoso tras cumplir el ciclo en la magna cita deportiva, de la que se mostró contenta y complacida por su participación.

La ciclista oriunda de San Carlos y que en la actualidad representa al estado Yaracuy, entidad que la adoptó para continuar con su carrera como atleta de alta competencia al no contar con el apoyo del Gobierno regional. Antes de viajar a Río tuvo una extensa preparación para llegar en óptimas condiciones a la cita olímpica participando en la Vuelta a Venezuela y entrenándose diariamente con otros atletas regionales y nacionales.

La atleta olímpica resaltó que su clasificación fue muy disputada, muy trabajada y con una preparación fuerte ya que la Federación Venezolana de Ciclismo exigió disputar varias carreras de e ir sumando puntos en cada una, por lo que junto con otras integrantes de la selección femenina tuvieron un arduo recorrido para asegurar el cupo definitivo.

“En la última competencia que concretaba la que iba a clasificar a las olimpiadas el triunfo lo obtuvo otra compañera, pero como yo era la que acumulaba más puntos durante el ciclo, la federación me eligió a representar al país en el ciclismo de ruta, fue algo emocionante y prometí darlo todo por dejar en alto a Venezuela en mi primera experiencia en un certamen de esta magnitud”, narró la pedalista.

Relató que al reunirse con la directiva de la federación le preguntaron ¿Qué aspiraba para el país?, ella con humildad respondió “no prometo traer medallas, mi meta es completar toda la carrera, llegar a la meta”, explicó. La llanera cumplió con su compromiso en Río, ya que en Juegos Olímpicos anteriores ninguna atleta criolla pudo terminar la competencia, siendo la cojedeña la primera en lograrlo.

Contó que durante su estadía en tierras amazónicas compartió habitación con atletas de la delegación nacional como la gimnasta Jessica López, la judoca Elvismar Rodríguez, la ciclista Angie González, entre otras. Además en el edificio compartían con los representantes de Colombia, “Son personas sencillas, humildes, muy humanos siempre alegres, siempre interferían los gritos aupando a su delegación”, dijo.

La pedalista comentó que días previos a su ansiado y esperado debut que se dio el domingo 7 de agosto en Copacabana hizo amistad con atletas mexicanas y colombianas, con quienes salía a entrenar y compartir en las mañanas junto con el resto de la selección de ciclismo venezolana y así mantener el ritmo, ya que fue una de las primeras que se estrenó en la cita olímpica.

César sobre su competencia explicó “fue una carrera muy dura, muchos kilómetros con subidas y curvas, esa ruta en Copacabana es fuerte, hay que tener mucha concentración y habilidad por lo enérgica que es, pude mantenerme bien y alcanzar lo que me propuse culminarla, es un recorrido que genera cansancio y hay que resistir por más de dos horas pero a mí no me afecto estaba mentalizada en llegar a la meta”.

Con respecto al próximo ciclo olímpico que finalizará en Tokio 2020 aseguró que ya arrancó y que espera trabajar arduamente por conseguir un boleto a tierras asiáticas. “Para mejorar la actuación se requiere de esfuerzo, disciplina, constancia, la mayoría de nosotros los atletas de alta competencia necesitamos fogueo y roce internacional, entrenar en el exterior, pero esto genera gastos, por lo que debe existir un aporte financiero del Gobierno nacional y autoridades deportivas, así como el apoyo incondicional de los entrenadores que son los que siempre están a nuestro lado, pero practicando fuera de nuestra fronteras y mejorando las condiciones de las instalaciones y recintos deportivos del país, los resultados serán mejores”, resaltó. Próximamente podría viajar a Qatar para competencia, pero aún espera confirmación.

Por último, la cojedeña agradeció a su esposo, hijos, padres y familiares por el apoyo brindado en su carrera y por estar atentos durante su participación en Río, así como a la Federación Venezolana de Ciclismo, y Ministerio por brindar la colaboración durante la etapa clasificatoria y en su periplo olímpico. La ciclista llanera con la humildad que la caracteriza se trazó una nueva meta mantenerse sana, fuera de lesiones y luchar por el boleto a Tokio.