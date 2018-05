Jesús “Chúo” Torrealba: Los venezolanos se encuentran unidos por el descontento hacia Maduro

Caracas.- El exdirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró este domingo, que de acuerdo a las encuestas, el gobierno de Nicolás Maduro tiene un 80% de rechazo en el ámbito nacional. Informó que en los sectores populares la intención de voto supera el 10% sobre otros sectores.

“La ventana de oportunidad es evidente, es obvia, es tan grande que hay hoy quienes dicen que la única manera de que la oposición no la aproveche, es que la oposición se siga saboteando así misma”, expresó Torrealba en una entrevista en el programa Diálogo con… transmitido por Televen.

Afirmó que el campo democrático se encuentra “fracturado” en dos políticas, una que plantea el abstencionismo y la otra que promueve la participación, sin embargo indicó que más allá de esos planteamientos, los venezolanos se encuentran unidos por el descontento hacia Maduro por lo tanto, “cuando tiene la oportunidad de votar, va a votar”.

“El candidato del campo opositor es el descontento y la razón que aglutina al campo oficialista no es Maduro, es el miedo a perder los privilegios”, aseveró. Sobre el candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, señaló que tiene los elementos para ser una figura “relevante” en un proceso de transición. Recalcó su apoyo hacia el abanderado de AP, en los próximos comicios convocados para el 20 de mayo, al ser el único dirigente de oposición que inscribió su candidatura.

Declaró que no es falconista, pero sí un demócrata y que su voto hacia Falcón será a cambio de ciertas “exigencias” las cuales él ya aceptó. Por otra parte, expresó que la MUD no está dividida sino “desaparecida”. A su juicio la dirección partidista de la oposición ha despilfarrado la victoria del año 2015 en los comicios legislativos, por lo que les pidió a sus dirigentes que “si no han sido capaces de ponerse de acuerdo antes del 20 de mayo, por lo menos no se agredan, por lo menos no se ofendan, por lo menos no se insulten para que nos podamos encontrar después del 20 de mayo”.