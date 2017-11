Jesús Hernández no participará en comicios municipales de diciembre

Especial.-

Tinaquillo.- El joven dirigente político y social de Tinaquillo, Jesús Hernández Uzcátegui, anunció que no participará en los comicios municipales que ha anunciado el gobierno nacional, por considerar que no existen las condiciones de pulcritud en el proceso que regirá el Consejo Nacional Electoral para este mes de diciembre.

En ese sentido, responsablemente, Hernández Uzcátegui, expone al electorado tinaquillero su posición a través de este comunicado:

Desde hace varios años estamos construyendo junto a un gran equipo de profesionales y ciudadanos con ganas de cambiar, un proyecto para lograr un Mejor Tinaquillo, una propuesta bien pensada con la intención de hacer una gestión municipal exitosa destinada a mejorar la calidad de vida de los Tinaquilleros, acercar servicios públicos eficientes a las comunidades y atender necesidades urgentes como el empleo, la seguridad, la producción de alimentos, la educación y la protección a la familia.

HOY LAS CONDICIONES legales e institucionales no están dadas para lograr nuestras aspiraciones de cambio y progreso colectivo por la vía electoral. Ir a unas elecciones bajo unas condiciones fraudulentas y de abuso permanente es formar parte del juego perverso del gobierno, debemos aprender de los errores. Por el esa razón yo, JESÚS HERNÁNDEZ, no participaré en las elecciones para la Alcaldía de Tinaquillo este 10 de diciembre. Esto no quiere decir, que estamos rendidos, todo lo contrario, tomamos esta dura decisión para que se de una nueva oportunidad de lucha, para que se abra un camino distinto que permita lograr el cambio que tanto necesita Venezuela.

A toda esa gente que cree en mí y en el proyecto de EL MEJOR TINAQUILLO, GRACIAS por confiar, GRACIAS por valorar todo el esfuerzo y trabajo que hemos hecho, siempre con la intención de construir un mejor futuro para todos. GRACIAS a mi equipo, gente buena, luchadora, honesta y trabajadora, los quiero, ustedes son mi fortaleza.

HOY ASUMO el compromiso con los tinaquilleros de renovar el liderazgo en nuestro municipio, un liderazgo con honestidad, profesionalismo, vocación de servicio, promotor de la cultura del trabajo, el ORDEN y el progreso económico.

Seguimos luchando, junto a ustedes, porque estoy seguro que pronto tendremos la Venezuela LIBRE, UNIDA Y PROSPERA que todos queremos para nuestros hijos. Jesús Hernández