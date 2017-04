Joel Ramírez: Fiscal General está obligada a procesar a los magistrados del TSJ

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- A juicio del abogado Joel Ramírez, coordinador municipal en Tinaquillo del partido político Avanzada Progresista (AP), es público y notorio que los magistrados del TSJ intentaron realizar un golpe de estado al querer asumir las funciones de la Asamblea Nacional, al querer disolverla por medio de una sentencia por orden evidente del ejecutivo nacional, quien luego ordenó en Consejo de Seguridad que revisaran dicha sentencia y realizaran una aclaratoria.

Partiendo de esa premisa, para el profesional en leyes, es totalmente ilegal ya que viola todos los procedimientos jurídicos establecidos debido a que un juez que ha dictado una sentencia no puede revisar su propia sentencia, para eso existen las figura de los recursos y además no pueden echar para atrás una decisión solo porque el Presidente de la República se lo solicite, para ello, existe todo un procedimiento legal por lo que no pueden pretender aparentar que nada sucedió solo porque se “aclaro una sentencia”.

Asimismo, expresó el abogado y dirigente político, que la Fiscal General de la República, Dra. Luis Ortega Díaz, ante el pronunciamiento que hizo sobre el rompimiento del hilo constitucional está obligada a iniciar el procedimiento de destitución de los Magistrados ya que, de lo contrario se hace cómplice de un delito muy grave como es el de apoyo a un golpe de estado a uno de los poderes públicos, por lo que espera, al igual que todos los venezolanos, que la fiscal actúe como es su obligación y no que solo ese pronunciamiento haya sido para que el gobierno buscara la forma de echar para atrás ante la presión pública e internacional, una acción que viola todos los principios democráticos universales.

Finalmente, el declarante explicó que lo sucedido en estos últimos días es una demostración de los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde la presión cívica de un pueblo en contra de la violación de las leyes hace que los gobiernos cedan sus posiciones ilegales y “que aun así hay que establecer responsabilidades penales, políticas y sociales en contra de los ejecutantes que en estos hechos son los magistrados del TSJ en complicidad con el jefe del ejecutivo nacional que es Maduro”, puntualizó Ramírez.