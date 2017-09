José Bravo: El chantaje, la manipulación y el sometimiento sigue siendo el poder del gobierno hacia la MUD

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Bravo, directivo nacional de la Alianza Nacional Constituyente Originaria y coordinador regional de Independientes por el Progreso (IPP), señaló que el chantaje, la manipulación y el sometimiento sigue siendo el poder del gobierno para con la oposición.

Indicó que hoy pide el destituido Maduro por la AN el 9 de enero del presente año, que reconozcan a la Constituyente y se respete el periodo de su mandato a cambio de la realización de las elecciones regionales. Ante ello, expuso que no puede haber mayor sumisión de los candidatos opositores por un pedazo de poder, sin poder.

“Tenemos que entender que prácticamente la MUD ya ha reconoció a la Constituyente, a la cual han dicho a los cuatro vientos que es ilegítima, fraudulenta e inconstitucional, al haber acatado el un ilegitimo mandato, de que las elecciones sean en octubre y no en Diciembre como dijo el CNE”, detalló.

Sobre las elecciones regionales que fueron adelantadas para octubre, pero que aún no se sabe el día exacto, es muy extraño. Cómo se pueden hacer unas elecciones para algo que no tiene fecha, en palabras sencillas, esa elección está en pico e’ zamuro de acuerdo al reconocimiento de la ANC y la terminación del mandato de Maduro en 2019, que necesita urgentemente ese reconocimiento para decirle al mundo que son demócratas.

Bravo añadió que es doloroso ver cómo no se ha dicho absolutamente nada, sobre la no realización de las elecciones de los diputados a los consejos legislativos regionales, que la misma ilegítima Constituyente dijo que no iban. Señaló que éste, es otro acatamiento ilegal y cuesta creer que no entiendan que hoy hay 22 consejos legislativos rojos en poder de ellos, y que eso aplastaría a cualquier gobernador opositor que resultase electo en el supuesto no consentido de que se realizara la elección de gobernadores.

“Nosotros desde la Alianza Nacional Constituyente Originaria y la dirección de IPP seguimos trabajando coherentemente en el mandato vinculante dado por el poder Originario el 16-J, y el cual, ya se están haciendo las consultas pertinentes a nivel nacional para su formación que ya está en camino, con el apoyo y la ayuda de más de 50 países de la comunidad internacional que han dado todo su reconociendo a ese mandato”, finalizó.