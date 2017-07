José Coromoto Luna: En Cojedes hay mucho talento para la música pero falta más apoyo

Vanessa Ríos

Estudiante de Comunicación Social.-

Tinaquillo, julio 09.- Toda una vida de formar jóvenes en el mundo de la música, José Luna ha sido unos de los pocos músicos venezolanos que han decidido quedarse en el país a difundir su conocimiento

El fundador y director de la Academia de Música de Tinaquillo, José Coromoto Luna, habla sobre sus puntos de vista de la cultura, música venezolana y cómo se imparte ésta a los jóvenes cojedeños.

Luna, con más de 56 años en la música y 40 años educando a nuevos talentos, es la persona indicada para dar su opinión sobre este tema. Ha trabajado para el Ministerio de Educación, la sinfónica de los estados Carabobo y Cojedes y numerosas academias y escuelas de músicas venezolanas. Ha dedicado casi toda su vida a educar a los niños sobre la música y ha construido talentos por todas partes de Venezuela.

-¿Qué opina usted del talento venezolano? ¿Hay jóvenes con la capacidad de llegar a ser grandes músicos?

-El talento venezolano a mi parecer, hablando acerca de mi área, que es la música, tiende ac ser muy “Sabrosón”, los venezolanos somos personas que disfrutamos lo que estamos haciendo, todo siempre es un gozadera y le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, por eso para mí los mejores músicos y personas son de Venezuela.

“Con respecto a los jóvenes, hay muchos que he visto que tienen esa capacidad de ser grandes en este medio. No todo el mundo puede ser músico, eso es un don de Dios, eso siempre es lo que digo la música es un don de Dios, no se lo digo a todo el mundo, tú para ser músico necesitas tener un oído técnico, necesitas tener un oído tonal, si no lo tienes, no vas a ser músico, cuando tienes eso lo único que hace falta es la motivación”, apuntó.

Simón Díaz, Ilan Chester y Aldemaro Romero, grandes músicos venezolanos que desde muy jóvenes tuvieron la oportunidad de formarse dentro de Venezuela, han llegado a ser personas muy reconocidas, fuera y dentro del país. Todos estos han inspirado al profesor Luna, para seguir formando nuevos músicos en el país.

-¿Cuál es su opinión de las personas que se dedican totalmente a esto?

-Bueno en Venezuela, y esto es lo que creo, no nos podemos dedicar netamente a la música, hay que tener otra profesión y eso es lo que yo inculco a los muchachos, podemos ser músicos, eso es excelente, nos abren puertas, nos da cabida a interactuar con mucha gente, porque ser músico es como ser importante, pero para vivir, es un poco bastante difícil. Yo preferiría ser doctor y músico. No todos tienen la suerte que yo tuve, y tampoco tuve mucha suerte, estudié y trabajé mucho para llegar donde estoy. Si yo viviera de cantar merengue sería feliz, pero no es así, mi esfuerzo también fue haber trabajado en la Educación y por eso tengo mi pensión.

Muchos de los estudiantes de la Academia de Música de Tinaquillo, según nos declaró Luna, han dejado la música como un pasatiempo y han puesto su prioridad en una carrera más sólida para un futuro, muchos de ellos lo hacen solo para conseguir un título.

-¿La situación del país afecta a los músicos venezolanos que se están desarrollando?

-Nos afecta y demasiado, esa es la verdad, y más para los músicos que están comenzando y tienen que empezar a buscar sus propios instrumentos. Por eso creo que los que se quieran dedicar a esto tienen que buscar un plan b, al menos aquí en Venezuela. De la música no se vive, al menos que quieras comer cuerdas.

-Yo he pasado por situaciones muy malas, pero tuve un plan b, estudié Educación Inicial, y apenas tuve el título comencé a dar clase de música para el Ministerio de Educación. En la música (lamentablemente en este país) no tenemos el apoyo de nadie, eres tú contra todo, porque no tienes un jefe que te diga qué hacer y un sueldo mensual para sustentar todos tus gastos.

Luna declaró que el costo de los instrumentos ha subido de una manera exagerada en los últimos años y que casi no se encuentran en el país, la mayoría de los instrumentos que adquieren sus alumnos son usados o si son nuevos son comprados en el exterior.

-¿Valoran más a los músicos venezolanos, fuera del país que aquí dentro?

-Claro, mucho más, por eso es que se van los músicos buenos, aquí no consiguen oportunidades ni buen trato, un ejemplo claro es lo que sucede aquí en Cojedes. A mí me han condecorado en todos lados menos en este estado. Donde yo he formado a las personas, ¡nada!, es increíble, es para que veas cómo la gente afuera nos valora pero no adentro donde yo he formado a muchos jóvenes, algo ingrato ¿no?

Agregó que muchos de sus colegas están fuera, con buenos trabajos y buenos beneficios, “es mejor para ellos, y es que nos roban nuestros talentos, otros países se aprovechan de esto, saben que los venezolanos somos personas trabajadores y que echamos para adelante y se benefician de eso”.

Luna ha tenido la oportunidad de salir del país muchas veces, por orquestas que lo querían contratar y bandas de merengue y salsa que han solicitado su presencia, pero ha decidido quedarse aquí y seguir impartiendo su conocimiento.

-¿En Cojedes tenemos el apoyo que necesitamos?

-Aquí Cojedes el apoyo no está idóneo, tenemos nuestros pequeños apoyos, pero es muy diferente que en el estado Carabobo -por ejemplo- donde yo trabajé mucho tiempo. Allá un liceo tiene una orquesta, cuando yo iba a los conciertos y festivales, se notaba la diferencia del apoyo que teníamos. Ellos tenían trajes y apenas nosotros una camisa con el logo de la orquesta.

-Y sigo sin entender -continúa diciendo Luna- después de 40 años, por qué Cojedes no tiene ese apoyo, ya que es un lugar donde hay mucho talento. He encontrado guitarristas increíbles, cantantes maravillosos y muchos otros instrumentistas que se descosen las vidas en esto, y siempre llegamos con las peores condiciones. Por eso muchos cojedeños se van a otros estados a representar a otros estados, aunque no sea el suyo. Cuántos músicos increíbles que son de aquí están en Caracas representando la capital. ¡Nos roban los talentos! No sé, me tendré que morir yo, y tendrán que venir otros para seguir luchando, y vaya Dios a saber si los valorarán.

El fundador de la Academia de Música de Tinaquillo comentó que ha puesto sus esperanzas que un día Venezuela tome otro rumbo, donde se pueda vivir para lo que lo que se ama sin tener que sacrificar otros aspectos de la vida. Cree fielmente que está cumpliendo con todo lo que había esperado en su carrera y mucho más, seguirá formando jóvenes talentos para que el país siga lleno de ellos. Dijo que en algún momento las demás personas se darán cuenta de esto.