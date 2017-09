José Gregorio Correa: Al gobierno no le importa la vida de los venezolanos

Alexander Olvera

San Carlos, septiembre 8.- El presidente de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, José Gregorio Correa, aseguró que es falso que al gobierno le importe la vida de los venezolanos. Dijo que cuando a un enfermo lo van a operar en cualquiera de los hospitales del estado debe llevar su prótesis, insumos, suturas, gasas, alcohol y sus medicamentos.

Correa afirmó que este es un gobierno indolente que no presta atención y no atiende las necesidades de cada uno de los venezolanos. “Si con el dinero de las cadenas que hacen a diario, que son pura cháchara, se pagara una operación de algún venezolano se le resolvería la vida. No es posible que los pacientes renales no tengan agua para sus diálisis de lo cual depende su vida”.

Agregó que la salud es un problema prioritario para el país. Mientras mueren pacientes por falta de insumos en los hospitales, más de 900 contenedores de medicinas provenientes de Mercosur no pueden entrar a Venezuela ante la negativa del gobierno de autorizar su desembarco en los puertos.

“Esto no viene del imperio, no es posible que se sobreponga el orgullo del gobierno y no se resuelvan los problemas de nuestra gente, esto viene de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Yo soy diputado al Parlasur por Cojedes y tengo interés que a los nueve municipios les llegue los insumos y las medicinas, sin embargo el gobierno no quiere que le lleguen las medicinas a los cojedeños”, sostuvo el diputado.

Aseguró que los actuales gobernantes si actúan con celeridad para perseguir a los venezolanos que piensan distinto. “La discriminación no es solo para los de la oposición, sino para el que es del gobierno, porque la escasez de medicinas e insumos médicos les afecta a los que defienden a los actuales gobernantes, como a los que no.