José Gregorio Correa: “El odio prolifera en los medios del Estado”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, se preguntó que quién podría estar a favor del odio, por lo que señaló que esa ley realizada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), debe ir dirigida a la programación del canal 8, así como a algunas emisoras radiales del Estado, desde donde se promueve el odio, la división, la descalificación y la discriminación.

El parlamentario indicó que justamente en esas parrillas, colocan algunas cadenas en las cuales se hacen llamados generando odio y linchamiento moral a personas. Dijo que hay un kiosco del odio en las cercanías de donde se aprobó esta ley.

Expuso que el odio es el Carnet de la Patria, porque los que no lo tienen, no gozan de los beneficios del Estado; el Clap, genera odio porque quien no comulga con el gobierno muchas veces le quitan el beneficio. Por eso, aquí lo que tiene que haber es alimentos, que aparezca el arroz, el azúcar y que la renta petrolera no se le tenga a dar a países como Nicaragua, El Salvador o Cuba y recalcó que Venezuela un país con capacidad para producir.

También habló del tema de la salud, el cual aseguró se ha politizado. Señaló que el estado Cojedes está en primer lugar en desabastecimiento de medicinas, no se consigue nada, “ni para una uña encajada”.

Indicó con la ley contra el odio los venezolanos tendrán que protegerse del contenido de los canales del estado, pues no están cargados de amor precisamente. También expuso que la ANC son 545 personas que solo piensan de una manera, “mono pensadores”, por lo que se cuestionó si Venezuela piensa así.