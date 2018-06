José Guerra calificó de “burla” designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del BCV

“Para mí es difícil opinar sobre este tipo de nombramientos porque trabajé mucho tiempo en el BCV y me duele lo que le pase, pero esto es una falta de respeto a la profesión de los economistas, al país, es una burla a Venezuela al ser una persona que no tiene experiencia o referencia en banca central y además de ello no se le conocen credenciales en el campo de la política monetaria”, expresó.

Durante una entrevista en el programa radial La Cola Feliz que transmite Circuito Éxitos, Guerra agregó que el nombramiento de Ortega es “ilegal”, debido a que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “no está facultada” para designar al presidente del principal banco del país, pues son atribuciones de la AN.

“Para ser el presidente del BCV se deben cumplir requisitos, como 10 años experiencias en materia monetaria y financiera. Este es el país que tenemos, nosotros (el Parlamento) vamos a evaluar el nombramiento, vamos a estudiarlo y vamos a fijar una posición, no nos vamos a quedar callados ante este nombramiento”, dijo el diputado, para seguidamente expresar que “en dos años hemos tenido cuatro presidentes del BCV y cada uno ha sido peor que el otro”.

Indicó además que los constantes cambios en el BCV son un signo de “inestabilidad muy grande”, pues el ciclo de duración del presidente de la entidad “se ha acortado demasiado”.

Este martes, la plenaria de la ANC aprobó el nombramiento de Calixto Ortega Sánchez como presidente del BCV, desplazando a Ramón Lobo.

