José Guerra: Inflación interanual se ubicó en 2.295.981%

El diputado José Guerra ofreció este jueves un balance de la inflación proporcionada por la Asamblea Nacional del mes de febrero, la cual se ubicó en 53,7%, mientras que la inflación acumulada desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 fue de 348%.

Durante una rueda de prensa, el parlamentario explicó que la inflación interanual de febrero 2018 a febrero 2019 fue de 2.295.981%. “Estamos hablando de niveles de consumos tan bajos nunca visto en muchos años en Venezuela. La gente no tiene para comprar, la caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país, con estos precios no hay quien compre”, lamentó.

En ese sentido, el diputado sostuvo que esto representa una una caída significativa de la tasa mensual de 191% a 53%. “Nosotros no lo escondemos, lo publicamos porque somos gente seria, tanto cuando sube como cuando baja, hablamos hoy de las dificultades técnicas para la medición de la tasa de inflación”.

Desde el punto de vista del cambio, Guerra indicó que el Banco Central de Venezuela aplicó el encaje bancario de 100% sobre los depósitos, es decir, no hay crédito, por lo que la economía está totalmente paralizada y eso hace que la demanda de divisas se modere, en consecuencia, la moneda no se deprecia.

La Asamblea Nacional ofrece un balance todos los meses de la inflación ante la falta de información por parte de las autoridades competentes

Reporte: Irene Mejía