José Guerra: Las criptomonedas que han sido emitidas en el mundo no tienen respaldo en petróleo

Este martes 20 de marzo, el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, aseguró que “El Petro” no es una criptomoneda ya que, no debe ser emitida por un Estado porque eso la convierte en un pasivo. Agregó que las criptomonedas que han sido emitidasen el mundo, son entre 1.200 y 1.300 y que no tienen respaldo en petróleo, en oro ni en ningún mineral.

Guerra, expresó que es una emisión de deudas que debería contar con la aprobación de la AN.

“Venezuela está en default, no ha pagado la deuda externa, tiene acumulado 2 mil 500 millones de dólares en deuda de bonos de Pdvsa y bonos de la República”, manifestó el diputado.