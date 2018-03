José Guerra: No tendremos suficientes billetes en la calle

José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, cuestionó la brevedad de tiempo con la que el Presidente Nicolás Maduro supone colocar en circulación el nuevo cono monetario. Además aseguró que esta medida va a agudizar la escasez de efectivo.

“El principal problema con este anuncio es que llegará junio y no tendremos ni los billetes viejos ni los nuevos porque el proceso no será algo que pueda hacerse de la noche a la mañana (…) No tendremos suficientes billetes en la calle”, acotó.