José Luis Perez: Se impuso la persecución y el chantaje el pasado 10 de diciembre

Alexander Olvera

San Carlos.- El Comando de Campaña de la Dignidad que acompañó la candidatura de, José Luis Pérez (El Gato), a la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, denunció las irregularidades cometidas antes, durante y después de la campaña electoral del pasado 10 de diciembre. Aseguran que el amedrentamiento, compra de votos, el chantaje y la persecución se puso de manifiesto contra quienes apoyaron esta fórmula.

Pérez dijo que han sustanciado un expediente y los presentarán ante el Consejo Nacional Electoral con todas las irregularidades cometidas durante la campaña y el proceso electoral. Aseguró que el resultado no refleja el sentir de la gente en la calle que se encuentra decepcionada por quien resultó electo alcalde, quien a su juicio tiene un amplio rechazo de los sancarleños.

“La dirigencia del partido de gobierno desde el poder se encargó de difundir el miedo, terror y el engaño en la gente con prácticas fascistas al estilo de la cuarta república. Jonatán Becerra, fue uno de los artífices de la persecución que vivimos, nos robaron en varias ocasiones, fuimos emboscados y golpeados. También acosaron laboralmente a quienes nos apoyaban abiertamente, incluso muchos despedidos de su trabajos”, sostuvo Pérez.

Destacó que el día de las elecciones a las personas los obligaban a votar asistido y les mostraban la tickera, para obligarlos a votar por el otro candidato. “Es un delito comprar la conciencia del pueblo, está tipificado en la Ley de los Procesos Electorales. Tenemos testimonios de personas que los amenazaron con quitarle las bolsas Clap y que en la maquina se sabían por quién se votaba”.

Mencionó que se le tildó de opositor tanto a él como a los integrantes de su comando y de haber traicionado el legado de Chávez. “Incluso arremetieron contra las organizaciones que me apoyaron como el PCV y UPP-89. Nunca me dejaron entrar a emisoras de radio, porque los dueños fueron amenazados con retirarle la concesión si me invitaban a los programas

Uso de recursos del Estado

Edgar Hernández, integrante del comando de campaña, dijo que el día de las elecciones vivió el terror político y la persecución. Agregó que esto forma parte de un modelo pasado en el país y no quedó atrás en este modelo socialista que tanto defiende la dignidad humana. “Los canales y emisoras del Estado solo trasmitían mensajes del candidato del gobierno, además del uso de buses Yutong, camionetas de Corpoelec y carros de instituciones”.

Ricardo Martínez, jefe del comando, dijo que la actitud del Psuv fue desmedida en contra de la militancia que apoyaba esa candidatura. “Estuvo a la vista de todo el pueblo de San Carlos, como se usaron los recursos del Estado para amedrentar, perseguir, vejar y arrinconar a los electores. Vamos a salir a la calle con la frente en alto”.

El excandidato dijo estar orgulloso del equipo que lo acompañó a quienes agradeció al igual que a las más de 10.000 personas que creyeron en él para cambiar la cara de San Carlos por un municipio de progreso.