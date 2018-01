José Manuel Hernández: La dirigencia opositora tiene el deber de hablarle con claridad a los ciudadanos

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Ante los recientes acontecimientos y la realidad que vivimos hoy por hoy los venezolanos, la dirigencia opositora tiene el deber de hablarle con claridad a los ciudadanos; se hace necesario construir la unificación en el marco del respeto, con liderazgos políticos que asuman la realidad histórica que hoy atraviesa nuestra Venezuela, expresó el politólogo José Manuel Hernández, dirigente regional de Voluntad Popular.

“Estamos en presencia de un gobierno que no respeta el derecho a la vida, primero por lo que hemos vivido en el reciente 2017 durante las protestas, hecho que nos ha puesto en presencia de un gobierno que asesina a la disidencia y que las responsabilidades son asumidas solo en muy escasas ocasiones; pero también estamos en presencia de un gobierno que actúa como asesino sin importar el derecho universal a la vida, algo que es un principio fundamental”, resaltó.

Asimismo, indicó que los derechos de los venezolanos de carácter supra constitucional han sido violados como lo es el reciente acontecimiento la muerte del ciudadano Oscar Pérez, pese a cualquier motivación ahí lo que ocurrió fue una masacre y el gobierno no ha dado una respuesta clara en cuanto a lo procedimental para esclarecer los hechos. Añadió que esa ha sido una acción deplorable, pues es la primera vez que un gobierno asume en primera línea un asesinato de este tipo.

“Estamos en presencia de un Estado fallido, en el que el gobierno no logra dar respuesta clara, ni solución ante las demandas sociales; por el contrario, estamos en presencia de un Estado que quita la vida a los venezolanos, y no solo por hechos como lo que ocurrió el lunes con el caso de Pérez, sino que el gobierno también quita la vida a miles de venezolanos que a diario no consiguen medicinas, le quita la vida a millones de venezolanos que pierden la vida por desnutrición, ahí está la realidad de la situación que vivimos, y el régimen no asume su responsabilidad”.

Dijo que por estas razones en este momento en el que hay una gran depresión colectiva, en el que la gente se siente indignada, la tarea de los dirigentes políticos es de acompañar a quienes más sufren esta terrible situación e iniciar distintas formas de organización ciudadana, gremial y sectorial, para asumir en el marco de la unificación de un criterio de respeto y lucha para conquistar la salida al desastre que hoy vivimos.

“Este 2018 vislumbra una serie de escenarios que solamente tras la movilización ciudadana, ya sea atreves del voto, a través de la calle, nos va a llevar a conquistar la Venezuela que deseamos millones de venezolanos”, finalizó diciendo.