José Manuel Hernández: Validación de la Unidad es para recuperar la libertad

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- José Manuel Hernández, dirigente regional Voluntad Popular (VP), a través de este medio invita a todos los cojedeños a participar en el proceso de validación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); indicó que se debe respaldar esta iniciativa que está por encima de un partido porque se trata de recuperar la libertad.

Expuso que hay un compromiso por parte de la Unidad de la mano con el pueblo porque hay que definir el candidato unitario que represente a los venezolanos y la lucha que ha librado por la democracia. Además, se debe ir un paso adelante al régimen y tener al representante nacional para el momento en el que anuncien la fecha de los comicios.

“Vivimos momentos difíciles en el que se pone cuenta arriba mantener la esperanza, pero no podemos desmayar ante la construcción de nuevo modelo político que responda a las necesidades del pueblo y eso se debe hacer en unidad para romper las barreras de la dictadura y reestablecer el orden democrático en Venezuela”.

Recordó que este es un proceso de cambio unificado para de una vez por todas sacar a Venezuela de la crisis en la que se encuentra sumergida en la peor de las calamidades vistas en la historia del país.

Finalmente, dijo que no se puede desmayar en la lucha por hacer de este un país seguro, donde los jóvenes regresen a trabajar por la reconstrucción de una patria que sea de todos y para todos, donde no haya discriminación, persecución y chantajes, donde no haya más hambre, más miseria y corrupción.