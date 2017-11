José Perez Velóz: Diosdadomadurismo quiere convertir a los venezolanos en un rebaño anómico

Especial.-

San Carlos.- “La diabólica intención del diosdadomadurismo de rendirle culto al castrocomunismo y de convertir a los venezolanos en un rebaño anómico, como significado de sonámbulo, siente la resistencia de un pueblo que no entrega su fe y esperanza de recuperar su verdadera identidad”, afirmó el profesor universitario José Pérez Veloz.

Acerca de lo último, Pérez Veloz dijo que esto se logrará si los pocos demócratas, que no se fundamentan en idolatrarías, vanidades, no anteponen sus intereses personales, y no pretendan colocarse por encima de la dignidad de un pueblo, que pide a gritos, comprensión para lograr una autentica unidad espiritual y afectiva que abra el camino al reencuentro.

“No hay que confundir ética y dignidad con bastardos intereses políticos, económicos y de castas sociales que solo piensan en su beneficio, y las circunstancias que puedan brindarle una oportunidad de negocios para obtener dinero, reconocimiento y posiciones políticas. Es inaceptable confundir la falta de ética y nobleza con los verdaderos valores de la democracia”, aclaró el filósofo cojedeño.

Indicó que quienes profesan y defienden, por principio, los valores democráticos deben colocar la mirada hacia el futuro, para no seguir viendo a niños desnutridos y enfermos morirse de mengua en los hospitales por falta de comida y medicina. Aseguró que ante el drama del país se necesitan mentes esclarecidas y almas sin egoísmo para buscar una salida civilizatoria y civil a la realidad de la nación.

“Estoy convencido que la grandeza de nuestra gente se impondrá por encima de las dificultades transitoria que hoy nos golpea a todos. Asimismo, creo que la inteligencia de nuestro pueblo le cerrará el paso a cualquier currutaco que intente engañarlo para mantenerlo sometido por otras vías o malas artes”, finalizó.