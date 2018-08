Josef Martínez fue nombrado MVP del All Star Game de la MLS

Josef Martínez fue nombrado Jugador Más Valioso del All Star Game de la MLS 2018 presentado por Target, anotando el único tanto del Equipo de las Estrellas de la MLS en su empate 1-1 con la Juventus de Turín en el Estadio Mercedes-Benz, que terminó en derrota por 5-3 en la definición por penales.

El venezolano, delantero del Atlanta United, es el primer jugador en anotar en MLS All Star Game frente a su público local desde que lo hiciera Brian Ching, en la edición 2010 disputada en Houston 2010. Además, Martínez es el primer líder goleador de la MLS en anotar en el Juego de Estrellas desde Bradley Wright-Phillips en 2014.

Martínez encontró el empate para las Estrellas de la MLS en el minuto 26, marcando después de una lucha salvaje que dejó al guardameta de la Juventus, Wojciech Szczesny, en el lado opuesto de la red. Al respecto, el jugador afirmó: “Soy un delantero, eso significa que voy a poner mi cuerpo en juego en cada jugada. Si tengo que lastimarme, si me rompo la nariz, no importa; ya me lo han roto dos veces, así que no es gran cosa en este momento”.

El ex jugador del Torino se mostró en desacuerdo cuando se le preguntó si existía alguna motivación adicional para marcar un gol contra un antiguo club rival.