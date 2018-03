Joven de 15 años un verdadero artista con la máquina de coser

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- Jesús Moreno es un joven de 15 años, estudiante de 4to año de bachillerato. Su pasión es la costura y es que a su corta edad hace trabajos como si fuera un gran modista.

Su meta es ser un reconocido diseñador, pues muchas son sus inspiraciones, pero salir hacia adelante y ayudar a su mamá es su gran motivación.

“A mí me empezó a gustar este oficio viendo un programa de televisión, desde ese momento le dije a mi madre que quería una máquina de coser. Ella como pudo y con la ayuda de mis tías me la compró y de ahí en adelante busqué tutoriales y comencé a experimentar”.

En vista de que el joven se dio cuenta que tenía destrezas y habilidades en esta área, se inscribió en un curso de corte y costura, con el único propósito de aprender las técnicas, hoy en día ya tiene ocho meses en las clases y ha aprendido muchas cosas las cuales ha ido perfeccionando.

Comentó el entrevistado que lo que más le gusta es confeccionar ropa de niños, camisas de vestir, monos, franelas y chores, también le llama la atención crear trajes de caballeros y ropa íntima, “en realidad todo lo que hace lo realiza con amor, por lo que considera que esto es el secreto para que las cosas queden bien”.

Moreno, dijo que su familia lo apoya en todo, además de sus amigos, pues los ayuda a reparar los pantalones y cualquier otra prenda que requiera de costura. “Yo quiero ser un gran diseñador y representar las pasarelas de Venezuela”.

“En diciembre yo le hice ropa a casi todos los niños de la comunidad donde yo vivo, los padres me llevaban la tela y yo les cobrara la mano de obra, con el dinero que allí me gané me logré comprar una nueva máquina de coser”.

El llamado a los jóvenes es a que salgan hacia adelante que practiquen lo que gusta “nosotros somos el futuro de este país y tenemos que dar lo mejor para que pueda salir hacia adelante, voy a empezar a vender mi ropa a través de las redes sociales, por ahora me pueden encontrar en el sector Vegas de Tamanaco en la calle Páez, casa 224, el número de teléfono 0426- 7477043”.

Finalmente, aprovechó el momento para solicitar a representantes del estado que lo ayuden con una beca o un crédito para así poder iniciar su propio negocio, emprender en el área y crecer, todo con el propósito de ayudar a su mamá y a su hermano.