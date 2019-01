Jóvenes cojedeños se unen para dar “Gloria a Dios” desde la parroquia Santo Domingo

San Carlos, enero 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Se efectuó este fin de semana en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, la Asamblea Juvenil “Todos Unidos para la Gloria de Dios”, con la participación de jóvenes de las comunidades La Colonia, Los Pocitos, Amador Palencia, Cofradía del Divino Niño, Servicio Juvenil de la Renovación Carismática, “Los Hijos del Carpintero” y los de RCC de Mango Redondo, así como los jóvenes que se preparan para el sacramento de la Confirmación en dicha parroquia.

Fue una mañana muy animada, con grandes retos y tareas para los jóvenes presentes, dirigida por el padre Hernán José Rodríguez, donde se realizaron dinámicas de integración, se escucharon las inquietudes y planteamientos de los jóvenes, a fin de conocer sus necesidades, y en base a ello y las experiencias vividas en el 2018, planificar las actividades del 2019, para un acompañamiento efectivo del joven, de manera que nadie los engañe y que nadie los lleve al mal.

Luz Estela Testa, coordinadora de la Pastoral Juvenil de Santo Domingo, señaló que se está elaborando un proyecto por la congregación Sagrado Corazón de Jesús, para trabajar con los jóvenes desde la fe y el discernimiento. “Estamos presentes muchos servicios de nuestra parroquia, todos trabajando juntos por este proyecto que se desarrollará a lo largo del 2019, nos unimos más como parroquia y trabajamos juntos para la Diócesis en este año”.

Explicó que la idea es “llevarle esperanza a los jóvenes que sienten que no tienen nada que hacer, al que no conoce a Jesucristo y quiere conocerlo, nuestro trabajo es llevarlos por la luz, guiarlos, y este 2019 tenemos este proyecto, a fin de que ellos sean una luz para el resto de sus compañeros y el resto de los jóvenes que están allá afuera y que no tienen la luz de Cristo”.

Asimismo, informó Luz Estela Testa, que esta semana los sacerdotes de Santo Domingo, pertenecientes a la comunidad “Sagrado Corazón de Jesús”, mejor conocidos como Dehonianos, se reunirán en Asamblea en la casa de retiro del Jarillo, para planificar el trabajo como congregación con los jóvenes de la parroquia.

Los jóvenes recibieron tarea y desde ya se preparan para la próxima Asamblea, a realizarse el 09 de febrero, en la que esperan recibir a unos 200 hermanos para el diálogo y a oración.