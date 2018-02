Juan Carlos Villegas rechazó amenazas contra los manifestantes en Cojedes

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Juan Carlos Villegas, concejal del municipio Tinaquillo y dirigente regional del partido Vente Venezuela, rechazó las acciones de la comandancia de la policía contra quienes manifestaban pacíficamente en la redoma del hospital el Día de la Juventud en San Carlos.

“Comandante los policías a su cargo tienen dos meses sin agua, en la comandancia general los policías no pueden cumplir con su aseo personal, ni el del comando, ni las cuadras. Las unidades de radio patrullas y motos están sin cauchos, los funcionarios tienen que buscar de cauchera en cauchera las chivas para poder rodar y gastar de sus propios recursos para poder trabajar”, dijo.

Asimismo, señaló que en municipios como Anzoátegui y Ricaurte, en Cojeditos y Lagunitas, no hay unidades, lo cual debería ser su prioridad. Le recordó al comandante que la lucha también es por esos funcionarios que no tienen seguridad social, no tienen seguro de vida, seguros H.C.M, o ningún beneficio para medicinas, ni para ellos ni para sus familias; para los uniformados que tampoco les alcanza el sueldo para poder comer entonces como piensa que van a gastar su dinero en cauchos y lubricantes para las unidades o comprar los uniformes y botas para poder trabajar.

“Esperamos que dejen el amedrentamiento contra quienes queremos un cambio en la calidad de vida de todos los venezolanos, incluyéndolo a usted, y que de una vez por todas se profundice la lucha contra el micro tráfico de drogas, robos, hurtos y ataques contra la propiedad que son parte de las penurias que pasa el pueblo cojedeño”, finalizó diciendo.