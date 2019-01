Juan Guaidó ordenó a la FAN no disparar más al pueblo de Venezuela

Comunicaciones Voluntad Popular.-

(Caracas, 27.01.19) .- Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ordenó a la Fuerza Armada Nacional (FAN), no disparar más al pueblo de Venezuela, ni reprimir las marchas de carácter pacífico y democrático. Esto lo anunció, a la salida de una misa, celebrada en la iglesia de Chacao, donde también participaron diputados y activistas de Voluntad Popular y otros partidos, en honor a todos los caídos de los últimos días, a manos del régimen de Nicolás Maduro.

“Soldado venezolano te hablo a ti, es el momento de ponerse del lado de la Constitución, no es el momento del miedo, ni de echar para atrás. No es el momento de irrespetar al pueblo. Soldado de la patria hoy doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, no dispares a quienes de una manera clara y constitucional han salido a defender a tu familia, pueblo y trabajo”.

El primer jefe de Estado (E) hizo un llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar pronto Venezuela para que vea el carácter pacífico de las manifestaciones y observe lo que está sucediendo con los jóvenes asesinados en nuestro país.

“La amnistía es para generar gobernabilidad, avanzar y ponerse del lado de la Constitución, no para que el FAES asesine a jóvenes inocentes en nuestro país. Estamos haciendo una lista, que es la tercera petición a nuestros soldados, capitanes, comandantes, coroneles, capitanes de navíos, tenientes de fragata, mayores, de todos los rangos, necesitamos la información de quién está disparando en contra de nuestro pueblo, de quién está dando la orden no de reprimir, si no de asesinar”. Informó que se estará difundiendo a través de sus redes sociales un número telefónico y una dirección de correo para que miembros de la FAN faciliten la información sobre quién está dando la orden de asesinar.

El encargado de la Nación, anunció que el vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano está organizando una reunión con las víctimas y familiares de los 40 caídos en los últimos días, asegurando que no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes venezolanos.

“Creen que torturando a nuestra gente nos vamos a intimidar o se va a intimidar el pueblo de Venezuela. Por supuesto que no. Sabemos y tenemos muy claro el carácter dictatorial del régimen y por eso hemos diseñado la ruta con tres etapas, que son: cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. No es a través de la represión, ni divulgando videos de maltrato y de tortura, que van a detener a un pueblo que determinó ser libre y cambiar definitivamente a Venezuela”.

Finalmente resaltó los tres llamados hechos hoy a la Fuerza Armada Nacional: No reprimir las manifestaciones pacíficas, que faciliten la información sobre quiénes están dando las órdenes de asesinar al pueblo y que continúen recibiendo la reconciliación con el pueblo de Venezuela a través de la Ley de Amnistía.

“Hoy vecinos y amigos se acercaron a puestos de la FAN y policías para decirles claramente: sabemos que reciben órdenes, pero esperamos por ti soldado de Venezuela y esperamos que cumplas con el compromiso que tienes con nuestra Constitución, recibiendo el espíritu que va en esa Ley de amnistía, que es la reconciliación con el pueblo de Venezuela”.