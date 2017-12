Juan Navarro: Votos por tickets de alimentación fue una burla en Tinaco

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Juan José Navarro Nieves, residente del municipio Tinaco se apersonó la mañana de este martes a este medio de comunicación, para hacer una denuncia en torno a los tickets ofrecidos por votos generados a favor del candidato del gobierno en las pasadas elecciones del 10 de diciembre.

Navarro dio a conocer que tenían una cantidad estipulada de tickets para que las personas fueran a votar, luego dieran su carnet de la patria, firmaran y entonces podían optar por la compra de comida con el respectivo comprobante, aquellos que habían cedido el voto, sin embargo, el afectado denunció el incumplimiento de este “trato” y repudia el embargo y el engaño que les hicieron.

“Se burlaron de la gente humilde. Se burlaron de la gente más pobre que hay en Tinaco. Se burlaron de medio pueblo. Eso no puede ser posible, que no tengan conciencia con la gente de abajo, que necesita ese dinero para comprar comida. Duramos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no nos dieron nada. Ni respuesta. Pasamos hambre haciendo la cola frente a la alcaldía para reclamar los tickets”, afirmó el ciudadano tinaquero.

Del mismo modo, expresó que luego de este suceso mucha gente no le va a creer al gobierno para el momento en que correspondan las elecciones presidenciales. Hizo un llamado a la gobernadora Margaud Godoy y al nuevo alcalde electo José Rivas a cumplir con las promesas ofrecidas en campaña.

Finalmente, recalcó la necesidad que tiene el pueblo, por falta de dinero, alimentos. “Toda la vida no van a estar en ese puesto. Eso no es de Dios. Tienen que tener un poquito de conciencia. Tiene que darle pena. Vergüenza. Destruyen a Venezuela, mintiéndole al pueblo”, concluyó Navarro.