Jubilados de Policojedes denunciaron que lo que ganan no les alcanza para vivir

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Un grupo de jubilados y pensionados de la Policía de Cojedes, dependientes del Ejecutivo regional, denunciaron que luego del aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro despareció el monto que se les pagaba por jerarquía y años de servicio en esa institución. Indicaron que perciben salario mínimo que no les alcanza ni para comprar las medicinas lo que afecta a más de 160 personas.

José Arcila, comisionado y presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Policía del Estado Cojedes, señaló que no han sido atendidos por Melvin Rivas, comandante de la policía, ni Alberto Fermín Ulisses, secretario de Gobierno de Cojedes.

“Hemos acudido en reiteradas veces al comando a intentar conversar con el comandante y no se la pasa en el comando. El secretario de Gobierno de Cojedes parece que es virtual, porque nunca aparece”, declaró.

Dijo que exigen que se les restituya el orden jerárquico con el cual salieron jubilados de la policía. “Hemos realizado escritos a la directora de Recursos Humanos de la policía y al director del Instituto Autónomo de Policías del Estado Cojedes y lo que tienen es un silencio administrativo. También fuimos a la Procuraduría del Estado Cojedes y a la Inspectoría del Trabajo y nadie da la cara”.

“Qué compras tú con un salario mínimo, aquí la mayoría somos ancianos, tenemos enfermedades crónicas y otros tienen enfermedades terminales. Yo presté 34 años activo en la policía y los demás estamos igual por encima de 30 años”, apuntó.

Rubén Montilla, sargento mayor jubilado, pidió a las autoridades no olvidarlos. “Nosotros dimos todo por la institución policial de acá del estado Cojedes. Yo soy hipertenso crónico y no me alcanza ni para comprar la pastilla de la tensión.

Los jubilados y pensionados de la Policía de Cojedes exigieron a las autoridades ser atendidos y que se les solucione su problema o radicalizarán su protesta en los próximos días. (El Pitazo)