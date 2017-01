Julio Borges, Freddy Guevara y Dennis Fernández asumieron nueva directiva de la AN

Caracas.- El presidente saliente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, inició la sesión donde se aprobó la nueva directiva del Parlamento, presidida por el diputado Julio Borges.

El diputado Stalin González, quien es el nuevo jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, hizo un reconocimiento a la directiva actual por todo el año transcurrido, “que fue un año difícil”.

”Tenemos el honor de representar a la bancada de la unidad, en consenso, en unidad, respetando los acuerdos, llegamos a un acuerdo de unidad parlamentaria, y cumpliendo esa palabra tenemos el deber de proponer a Julio Borges en la Presidencia de la Asamblea Nacional, en la primera vicepresidencia, Freddy Guevara, y a Dennis Fernández en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional”. El primer secretario de la cámara será José Ignacio Guédez y el subsecretario José Luis Cartaya.

Julio Borges hizo el juramento como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Luego Borges le tomó el juramento a Freddy Guevara como primer vicepresidente de la AN, y después a Dennis Fernández.

Abandono del cargo de Nicolás Maduro

Tras su juramentación, el diputado Julio Borges tomó su derecho de palabra en el hemiciclo afirmó que hoy Venezuela es el ”reino de la oscuridad, el caos y la corrupción”, sin embargo, resaltó que ”allí presente está el pueblo heroico demostrando su dignidad en cada rincón de Venezuela”. Afirmó que en los próximos días el Poder Legislativo va a declarar el abandono del cargo del presidente de la República Nicolás Maduro.

”Hoy se instala esta Asamblea Nacional en medio de las más grandes dificultades que hemos vivido como República, vivimos un momento injusto y vergonzoso, Venezuela el país más rico del planeta, con la mayor cantidad de petróleo, gas, oro, de recursos humanos, tiene a su pueblo buscando comida en la basura de las calles, es como si hubiésemos sido víctima de una maldición”.

Culpabilizó al gobierno de todo lo que está ocurriendo en el país, “le tienen miedo al pueblo, al que le niegan el derecho a la vida, al trabajo, a la libertad de expresión y al voto”.

Borges tuvo palabras para con los presos políticos, “desde aquí nuestra fuerza y solidaridad y el anhelo de una Venezuela libre para todos”. “Estamos a tiempo de prevenir la violencia”, pero hay que escuchar la Constitución y el pueblo. ”Que se escuche la voz del pueblo es la primera misión de esta Asamblea Nacional”.

Cuestionó que el gobierno no respete al pueblo que votó por el actual parlamento. Se preguntó ‘‘hasta qué límites pretenden llevar al pueblo venezolano, cuánto más fuerte tiene que gritar el pueblo para que ustedes terminen de escuchar”. Dijo que este año la ruta será para que se lleve a cabo elecciones de todos los niveles, donde también se someta la Asamblea Nacional. “La consigna este año es que se hagan las elecciones”, señaló.

Mensaje a la FANB

Borges se refirió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que le dijo que el presidente Nicolás Maduro “está fuera de la Constitución y esto es inaceptable. Este llamado que le hago a la Fuerza Armada no es llamado a la sublevación, ni rebelión, sino que se cumpla la Constitución y se permita que el pueblo vote”.

A su juicio, los miembros de la Fuerza Armada pasan las mismas necesidades económicas y sociales que los demás venezolanos. ”Les dijo a los hombres de uniformes que el reto que tienen es ser recordados como los herederos del Libertador Simón Bolívar o los guardianes de Nicolás Maduro”.

”Los convoco a que caminemos juntos hacia una patria donde el pueblo lo vuelva a ver con respeto, donde participen activamente en el desarrollo del país, la patria que viene necesita una Fuerza Armada institucional”.

También, dijo que esta nueva directiva va a trabajar porque la voz del pueblo se escuche, y exhortó a que es necesario construir una Venezuela. Declaró el año 2017 como el del pueblo venezolano protagonista a través del voto, “esta Asamblea saldrá a las calles, vamos a sesionar en los hospitales, en las fábricas expropiadas”. Cerró su discurso diciendo: “Venezolanos, en nuestras manos no se perderá la República de nuestros hijos”.

Guevara: Vicepresidencia de la AN

buscará restituir orden constitucional

El diputado por estado Miranda e integrante del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, indicó que el inicio del nuevo período legislativo se llevará a cabo con responsabilidad.

“Asumiré el cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional consiente que estamos en dictadura y con la conciencia de la responsabilidad que tenemos frente al pueblo de Venezuela; en mí el pueblo de Venezuela contará como principal impulsor y defensor”, indicó Guevara.

Destacó que ejercerá la vicepresidencia de la AN “representando al pueblo, a Leopoldo López y a Voluntad Popular y a todo el pueblo que cree en la Unidad que esté de frente a dictadura (…) ese es el rol de la responsabilidad y de la intención con la cual venimos a sumir y aseguran al pueblo que no existe una razón para pensar que no habrá el cambio, hoy nos toca reivindicarle al pueblo la votación y que esta AN está a la altura del momento histórico con acciones que le devolverá la libertad, la paz y el bienestar a Venezuela”.