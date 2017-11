Julio Borges: Participar o no en las elecciones municipales no debe ser sancionado

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fijó posición este jueves sobre los señalamientos del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, de que Primero Justicia y otros partidos “promueven la abstención electoral”, de cara a las elecciones municipales de diciembre.

“Las sanciones deberían ser para el CNE (Consejo Nacional Electoral), por destruir el voto y la democracia”, afirmó.

En este contexto sostuvo que “el derecho a participar en las elecciones municipales no debe ser sancionado, debe ser respetado”.

“Tenemos derecho a no participar en las elecciones porque en Venezuela debe haber condiciones electorales. Cabe recordar que el presidente (Hugo ) Chávez llamó en su momento a la extensión por no darse las condiciones”, puntualizó.

Antejuicio de mérito

Por otra parte, indicó que el único poder que tiene derecho a solicitar un antejuicio de mérito es la Asamblea Nacional y sus diputados, en relación a la solicitud del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, de juzgar a quienes “atenten contra las instituciones”, hecho por el cual Borges ha sido señalado por el Gobierno.

“Es ilegal e inconstitucional que otra organismo que no se la AN solicite este antejuicio, pero aquí no se respeta las leyes”, dijo.

Por último, aseguró que la coalición opositora seguirá luchando para que se den las condiciones a la realización de las eleciones presidenciales, las cuales confirmó que si participarán.