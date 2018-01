“Jumanji” se aferra al número uno por tercera semana seguida

LOS ÁNGELES.- “Jumanji: Welcome to the Jungle” se mantuvo en el primer puesto de la taquilla estadounidense una semana más con una recaudación estimada de 20 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

La cinta, protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart, se ha convertido en el título de mayor éxito en EE.UU. para el estudio Sony Pictures, sin tener en cuenta la saga “Spider-Man”.

En el filme, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que los transporta a una peligrosa jungla. Allí adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.