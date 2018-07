Justin Timberlake estrena nuevo tema: “SoulMate”

El cantante estadounidense Justin Timberlake estrenó un nuevo tema este martes.

Mientras da inicio al tramo europeo de su gira mundial Man of the Woods, el artista publicó SoulMate, un tema veraniego que contó con la producción de Nineteen85, colaborador frecuente del rapero Drake – quien la semana pasada lanzó su nuevo álbum, Scorpion -.

Este lunes, el artista había adelantado algo de este lanzamiento musical al publicar en Instagram una imagen en un estudio de grabación junto al productor, y el mensaje “Las sesiones de Bahamas de la semana pasada”.

Timberlake acaba de llegar a Paris (Francia) donde se ha dejado ver junto a su esposa, la actriz Jessica Biel, y donde se presentará este 4 de julio en el AccorHotels Arena. Posteriormente realizará conciertos en Escocia, Inglaterra, Alemania, entre otros.

El músico de 37 años lanzó su más reciente disco Man of the Woods en febrero pasado: material compuesto por hits como “Filthy”, “Say Something” y el mismo “Man of the Woods”.