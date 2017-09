Juvenil adeca en bloque unitario apoya candidatura de Dennis Fernández

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Secretarios y miembros de la juvenil de Acción Democrática (AD) de varios municipios, fijaron posición ante declaraciones de Luis Alexis Santana, en apoyo al candidato de Primero Justicia, asegurando que estas acciones son promovidas por rencor hacia la directiva adeca.

Luis Oviedo, secretario juvenil seccional de AD, reiteró el compromiso de la juvenil con Dennis Fernández a la gobernación del estado Cojedes. “Este gran equipo de jóvenes en los 9 municipios de la geografía de Cojedes nos mantenemos en un bloque compacto y contundente porque vamos hacia la victoria”.

Expuso que las declaraciones ofrecidas por el ex compañero Luis Alexis Santana son promovidas por rencor hacia la directiva adeca por su remoción del cargo juvenil. Añadió que su decisión fue personal y no hubo ninguna ruptura en lo absoluto en la juvenil adeca. Indicó que como jóvenes creen en este nuevo liderazgo político que representa Fernández y le deseó lo mejor al ex compañero de partido.

Los juveniles de los diez factores políticos como Copei, Cuentas Clara, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo, entre otros, brindan el apoyo a Dennis Fernández. “Somos más de 15 mil jóvenes en todo el estado que este domingo 10 de septiembre, saldremos a votar por el cambio que representa la candidata”, sentenció.

Por su parte, José Roberto Pérez, secretario juvenil de San Carlos, señaló que este es un juego macabro que se ha gestado en contra de la candidatura de Dennis Fernández. Dijo que desonce el motivo de que Alexis Santana haya manifestado su apoyo a Galíndez, pero dejó claro que este ciudadano no pertenece desde hace unos meses a la organización juvenil del partido blanco.

Elimar Pedreáñez, secretaria juvenil regional, explicó que Santana perteneció a AD como secretario juvenil, pero en la actualidad dejó de desempeñar este cargo y fue asumido por Oviedo.

Finalmente, Carlos Cisneros destacó su confianza en la candidatura de la parlamentaria, pues a su criterio, tiene plataformas de inclusión hacia el sector juvenil y propuestas innovadoras. “Representa el futuro para Cojedes, lleno de juventud y lo que está pasando en este momento, demuestra la fuerza de este liderazgo que va a permitir recuperar al estado. Cada joven le dice SI a Dennis Fernández”.