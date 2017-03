Kenneth Zseremeta, responsable del fútbol femenino venezolano

Franklin Guitten/Estudiante UBV

San Carlos.- El seleccionador nacional sub 17 femenino de Venezuela y ahora coordinador del proyecto Japón 2020 Kenneth Zseremeta, estuvo de visita en Cojedes para observar el talento de los cuatro equipos que disputaron la copa FutbolConnect Venezuela 2017, que se disputó en el estadio el Baquiano de Tinaquillo.

El técnico al ser abordado por los medios, informó que el motivo de su visita obedecía principalmente a una invitación hecha por la organización FutbolConnect, a la cual agradecía por este tipo de iniciativas que fortalecen y promueven la práctica del futbol femenino.

Zseremeta destacó que recientemente fue designado por Laureano González, presidente de la Federación Venezolana de Futbol (FVF) como responsable de todo lo concerniente al fútbol femenino en Venezuela y que actualmente se encuentran adelantando un proyecto bi-anual denominado Plan Japón 2020, el cual está dirigido a jugadoras nacidas en los años 96, 97, 98 y 99.

Este proyecto que es novedoso en el país se viene ejecutando a solicitud del Comité Olímpico Internacional (COI), y en pocos días será presentado al ministro del deporte Mervin Maldonado y al vicepresidente ejecutivo de Venezuela Tareck El Aissami, para gestionar los recursos que darán fortaleza al trabajo hecho hasta ahora.

“Tú hoy no puedes decir que vas a ir a ningún lado si no te haces una preparación optima y consecuente con la realidad de esos países, estamos hablando de dos cupos para unas olimpiadas, estamos hablando de dos cupos y medio para ir a un mundial y estamos hablando de dos cupos para la sub 20, sentenció el técnico panameño.

Por otro lado el seleccionador aprovechó para analizar la reciente participación de las selecciones sub 17 y sub 20 masculina en los torneos suramericanos y destacó lo complicado del sistema Conmebol de todos contra todos y luego un hexagonal final, acotó que ambas selecciones tuvieron un peso especifico en algunos aspectos.

Destacó el orden de la categoría sub 17, con buenos jugadores en todas las líneas, con oficio; mientras que la sub 20 de Dudamel mostró que está llena de grandes individualidades y decisiva, tal es el caso de Yeferson Soteldo y Wilker Fariñez.