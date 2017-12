Khloé Kardashian confirmó su embarazo

Con una fotografía que acumula más de 7 millones de “me gusta”, Khloé Kardashian confirmó este miércoles que está embarazada de su novio Tristan Thompson, jugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers.

La información la dio a conocer mediante su cuenta en Instagram y no en el reality de television Keeping Up with the Kardashians, donde muchos esperaban que fuese anunciada.

“¡Gracias por tratarme como a una reina! ¡¡Gracias por hacerme sentir bella en todas las etapas!”, fue parte del mensaje que Klhoé también dedicó a su novio.

Este embarazo, que Khloé describió como un sueño hecho realidad fue bien recibido por sus millones de seguidores.