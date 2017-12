La CE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre la negociación del “brexit”

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo para pasar a la segunda fase de negociación del “brexit”, tras constatar “avances suficientes” sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera norirlandesa.

“La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación“, indicó Juncker en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May. “No habrá una frontera dura y mantendremos el acuerdo de Belfast”, aseguró May, quien intensificó en los últimos días los contactos con los unionistas de Irlanda del Norte. La satisfacción de los unionistas de Irlanda del Norte por el acuerdo no se ha hecho esperar.

La líder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, destacó que la provincia británica abandonará la Unión Europea (UE) en las mismas condiciones que el Reino Unido, en virtud del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas. En declaraciones a los medios, la dirigente norirlandesa se mostró satisfecha con las soluciones planteadas por la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para evitar el restablecimiento de una frontera estricta con la República de Irlanda, clave para las dos economías y su proceso de paz.

Desde Dublín, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguró que el acuerdo de Londres y Bruselas sobre el “brexit” cumple con “todas” las demandas planteadas por su Gobierno, entre la que destaca el mantenimiento de una frontera invisible con la provincia británica de Irlanda del Norte. El texto acordado hoy entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) propone que las dos jurisdicciones de la isla no tendrán divergencias reguladoras y protege el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), destacó Varadkar.