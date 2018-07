La condena por invadir la cancha durante la final

Las cuatro mujeres pertenencientes al grupo opositor feminista Pussy Riot, que invadieron la cancha durante la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, recibieron este lunes la condena más dura posible por violar “groseramente las reglas del comportamiento del espectador”.

De acuerdo a la información del medio ruso MediaZona, las mujeres cumplirán una pena de 15 días en prisión y tres años sin poder asistir a un evento deportivo, tras ingresar vestidas como agentes de seguridad como modo de protesta al terreno de juego en el minuto 52, en el estadio Olímpico Luzhnikí.

Las manifestantes fueron identificadas como Veronika Nikúlshina, Olga Kuracheva, Olga Pakhtusova y Petia Verzilov, según el sitio Pitchfork.com.

Pussy Riot emitió un comunicado explicando los motivos por los cuales se tomó la decisión de interrumpir el partido. Estas son sus exigencias:

1. Liberar a todos los presos políticos.

2. No encarcelar por “me gusta”.

3. Detener los arrestos ilegales en mítines.

4. Permitir la competencia política en el país.

5. No fabricar acusaciones criminales y no mantener a la gente en las cárceles sin ninguna razón.

6. Convertir al policía terrenal en el Policía Celestial.