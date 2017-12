La confianza en el voto fue “retirada del ADN” de los venezolanos, afirmó experto

Oswaldo Ramírez, consultor en estrategia y riesgo político en campañas electorales, resaltó este miércoles que la idea concebida por los venezolanos de sufragar como instrumento de cambio, ha perdido importancia a consecuencia de la desconfianza.

“El voto como instrumento político, lamentablemente para algunos, ha sido retirado del ADN político, si bien ha habido desconfianza durante los últimos seis años en el órgano electoral”, resaltó Ramírez durante una entrevista en Unión Radio.

Detalló que hay gente que pone en duda las funciones de los políticos, cuestión que lo hace dudar a la hora de votar porque sienten que la crisis continuará. “Hoy hay gente que dice: no voy a votar, porque elegir un funcionario, sea gobernador, alcalde, concejal o diputado, no me va a modificar el problema de la crisis”.

Por esta razón, cree que el venezolano se siente huérfano y sin posibilidad de cambiar el panorama político que vive. “La gente se siente huérfana. Se siente que no quiere ni a tirios ni a troyanos y no asiste a votar”.