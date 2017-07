LA HISTORIA OCULTA: Las curiosidades de un robo en el Tinaquillo postgomecista

Argenis Agüero

El caso que aquí se aborda tuvo lugar en Tinaquillo, el día de navidad del año 1936. Se trata de un hurto cometido en el negocio del señor Ramón Saade, donde se vieron involucrados los señores Basilio Benítez y Justino Farfán, el primero de los cuales huyó hacia Valencia con el producto del robo, en un autobús de la única línea de transporte que prestaba sus servicios entre San Carlos y Valencia, denominada “Línea Carabobo”, siendo capturado en el Estado vecino y luego trasladado a Tinaquillo. El juicio se inició el 27 de diciembre de 1936, mediante oficio que le envió el Jefe Civil de Tinaquillo al Juez del Distrito Falcón, poniendo a su disposición a los indiciados antes mencionados, e informando que el autobús donde se trasladó Benítez era conducido por Emilio Tortolero. También señala haber recibido oficio del Jefe Civil del municipio Tocuyito y del Comandante de Policía del municipio Valencia, notificándole que desde esa ciudad habían salido para Tinaquillo los policías Pablo Flores y Pedro Ortega conduciendo a Basilio Benítez y cuatro bultos de mercancía hurtada. De inmediato se inició el proceso legal y se tomó la declaración a los testigos:

José Rafael López declaró: “El día veintiséis del corriente como a las seis y media de la mañana al abrir mi establecimiento se presentó un hombre más bien alto que bajo y me compró un par de alpargatas por bolívares uno con veinticinco (Bs 1,25). Suela de goma, número dos, color blanco y negro dichas alpargatas, y el color del mencionado hombre era negro e iba descalzo”.

Estos son los Testimonios

Bruna Farfán: “Al amanecer del veintiséis de los corrientes, estando yo en mi casa de Guayabito, al norte de la población, llegó un hombre color negro, feo, churrusco, más bien alto que pequeño y me propuso le vendiera un pocillo de café, que le vendí y me pagó en seguida, entonces aquel hombre que andaba con un pie descalzo se vino hacia el pueblo. Más tarde, antes de mediodía volvió el mismo hombre y encontró a mi hijo Justino Farfán, que estaba durmiendo, lo llamó y díjole que le ayudara a empaquetar la mercancía que traía de Caracas y que le habían ordenado que se devolviera, mi hijo se levantó y salió con el hombre en mención hacia el pueblo. Al rato volvió mi hijo y me dijo que el hombre le había pagado un bolívar”.

El chofer del autobús, Emilio Tortolero Cabera, declaró: “Yendo yo para Valencia, pasando por Guayabito había un hombre solicitando pasaje para Valencia y flete para cuatro fardos de mercancía, lo que convine, sospechando yo que fue un robo porque al pasar por esta población oí los comentarios; minuciosamente examiné a dicho sujeto, y seguí la marcha lentamente después de haberme detenido, y mandé aviso a las autoridades de aquí, para que fuera el dueño de la mercancía robada a ver si reconocía a su propiedad; la mercancía fue entregada a la alcabala de Valencia y el preso a la autoridad de aquí de

Carabobo”.

Justino Farfán (uno de los indiciados) declaró: “El día sábado al amanecer o sea el veintiséis de los corrientes llegó un hombre a casa a comprarle a mi mamá un pocillo de café, ella se lo vendió y él le dio una locha, el hombre llevaba un pie descalzo y otro con alpargata; después de eso él se fue, entonces como yo había estado en la noche en un baile en el barrio La Cruz, por estar trasnochado me acosté a dormir. Como a las diez del mismo día se apareció de nuevo el hombre con un par de alpargatas nuevas puestas, que me hizo levantar, le pregunté que de dónde venía y me contestó que de Caracas, diciéndome que iba para abajo, que tenía unos corotos y que se los ayudara a poner a la orilla de la carretera, ofreciéndome un bolívar de pago; yo no sospeché nada del hombre pues como por la carretera transita mucha gente no creí que los corotos que él cargaba fueran ajenos”.

Ramón Saade (comerciante y víctima del hurto) declaró: “El día sábado veintiséis de los corrientes abrí más tarde que de costumbre mi establecimiento mercantil y al entrar noté la desaparición de un gran lote de mercancías y quincallería, y al fijarme en el techo vi ese boquete que está ahí, y de una vigueta colgaba un mecate grueso; un policía con una escalera vio encima del techo una alpargata, la tomé y esa misma en seguida fue la que presenté a la jefatura del Distrito junto con el mecate expresado. Más tarde, pasando el autobús de San Carlos a Valencia, conducido por un chauffer de nombre Emilio Tortolero Cabrera, este me mandó a llamar desde el camino, avisando que un hombre que viajaba en el autobús llevaba cuatro fardos de mercancías. En vista de esto me fui acompañado de un policía y detuvimos al individuo en Carabobo, siguiendo con él hasta Valencia, donde me entregaron los bultos en la alcabala; después regresamos a esta con el preso, quedando la mercancía en depósito en la gobernación”.

Pedro Oropeza (policía de Tinaquillo) declaró: “El sábado veintiséis de los corrientes en horas de la mañana encontrándome en el establecimiento mercantil de Ramón Saade, que la noche antes habían robado, por anuncio de un chauffer que venía de arriba, supe que en el autobús que trafica de San Carlos a Valencia, “Línea Carabobo”, iba un hombre con unos bultos de mercancía y el conductor del bus referido mandaba a decir a las autoridades para que estas salieran en persecución de dicho hombre. En ese momento pasaba un automóvil y en él salimos persiguiendo al autobús, como autoridad yo y el señor que había sido robado como dueño de los bultos. Frente al monumento de Carabobo alcanzamos el autobús y yo apresé al sujeto en cuestión, transportándolo en el automóvil a Tocuyito por encontrarnos en jurisdicción de otro Estado; ya en la gobernación de Tocuyito, dio aviso del suceso el Jefe Civil al Comandante de Policía en Valencia. Ya en la alcabala de Valencia nos fueron entregados todos los fardos de mercancías por autoridades de dicha ciudad, seguidamente continuamos con todo hasta la propia gobernación de la ciudad en un vehículo policial de allá. Después de unas horas me fue entregado un oficio, el detenido y la mercancía, saliendo para acá directamente, donde llegué en unión del agente Pablo Flores, quien se juntó conmigo en Tocuyito y a quien enviaron de aquí en auxilio. La mercancía, el detenido y el oficio fueron entregados por mí al ciudadano Jefe Civil del Distrito”.

El policía Lesmes Gutiérrez declaró: “Teniendo conocimiento de lo sucedido en la casa de Ramón Saade, practiqué una averiguación en dicha casa y sus alrededores y conseguí una escalera, subí al techo y vi el boquete de una vigueta y un mecate grueso, haciendo constar que sobre el techo encontré un pie de alpargata color morada con listas blancas, con un puño de cadillos, siendo de goma la suela de dicha alpargata, y encontrándose en ese momento Clodomiro Cazares, quien oyó comentarios sobre la pérdida del mecate en una casa de la vecindad, dicho comisionado llevó el mecate y resultó ser el mismo de la perdida”.

Pablo Flores, otro policía, declaró: En la mañana del veintiséis del mes en curso, encontrándome investigando sobre el robo ocurrido casa de Ramón Saade, cuando tuve informe de que en un autobús iba el ladrón con la mercancía, tomé un carro y salí a perseguirlo, cuando llegué a Tocuyito me encontré en la gobernación con el policía Pedro Oropeza, quien en auto había alcanzado el autobús en Carabobo, haciendo preso al hombre de la mercancía. Seguidamente seguimos para Valencia, en la alcabala nos entregaron la mercancía las autoridades de allá; seguimos al Comando de Policía, donde estuvimos unas horas, después de las cuales partimos directamente para acá conduciendo al ladrón, la mercancía y una comunicación del Comandante de la Policía de Valencia, siendo entregado todo al llegar aquí al Jefe Civil de este Distrito”.

El Juez del Distrito Falcón decretó el 29 de diciembre la detención del indiciado Benítez, la libertad de Justino Farfán y le nombró a Benítez como defensor provisorio a Eloy Henríquez. El día 30 rindió declaración el indiciado Basilio Benítez, de 25 años de edad, venezolano, jornalero, vecino de la parroquia San Juan, Distrito Barquisimeto, estado Lara, exponiendo: “La noche del veinticinco estaba yo aquí, iba para Acarigua, para seguir el día siguiente y como a las siete de la mañana fue mi salida”. Dijo que las alpargatas nuevas las había comprado en Acarigua, también desconoció la alpargata dejada abandonada en el boqueta abierto en el negocio robado, y afirmó que los fardos de mercancía robada “fueron a mi poder encontrándome con un señor en la Avenida, entrada de este pueblo y me dijo dicho señor que cuando iba para Valencia, le contesté que me iba en ese día, entonces yo recibí los fardos más allá del río, bajo unos mangos, cerca de una casa que esta fuera de la carretera. Dejé allí los fardos cuidando con un muchacho mientras yo venía al pueblo a ver si encontraba un autobús para irme a Valencia, donde metí los fardos para conducirlos a Valencia, donde me esperaba el señor que me comisionó, el cual me esperaba en la alcabala”.

El 2 de enero de 1937 el Tribunal ordenó hacer inventario y avalúo de las mercancías robadas, comisionando a Castor Ruido Salvatierra y Yunis Latuff Nazar para ello.

El 29 de marzo de 1937 el Tribunal de Primera Instancia en lo Criminal del Estado Cojedes sentenció a Basilio Benítez a cumplir la pena de 3 años de prisión en la penitenciaria que se designe al efecto. El Juez era Víctor M. Fraíno y el Secretario Elías Sereno Fernández. El expediente pasó a la Corte Superior del estado Cojedes, donde el 12 de mayo de 1937 dicho Tribunal considerando que “el daño causado es ligero por haber entregado la totalidad de la mercancía hurtada” le reduce la pena a 18 meses de prisión. El expediente pasó luego a conocimiento de la Corte Suprema del Estado Cojedes, quien el 1° de junio del mismo año determinó: “En vista del estado en que se encuentra el reo (tuberculoso, según certificación medica) obliga a esta Corte a imponerle el límite inferior de la pena indicada, y como tal enfermedad es de difícil curación y sumamente contagiosa, sin que haya en la cárcel ni en los institutos benéficos de esta ciudad un local apropiado donde pueda Benítez cumplir los meses que le faltan de condena, es oportuno conmutarle el tiempo de prisión que le falta, por confinamiento, puesto que nada ganaría la justicia con precipitar la muerte de un reo., reduciéndosele la pena a 12 meses de prisión en la cárcel de esta ciudad (San Carlos)”. El Juez: Tulio Lazo; el Relator: Coromoto Alba; y el Canciller: Bernardo Sosa López.

Aunque en apariencia la temática abordada no trata un hecho histórico trascendental (épico, económico, social, político o religioso), su estudio nos acerca a la comprensión de la cotidianidad social y económica de una época fundamental para la comprensión de una etapa importante en la vida político-social venezolana, como lo es el post-gomecismo. Los acontecimientos en torno a este hurto nos muestran aspectos de la Venezuela que surgía a la modernidad de un siglo XX que se había retrasado, una época donde el automóvil empezaba a insertarse en la vida de los venezolanos, marcando huellas que con el tiempo tatuarían la dinámica existencial del país.