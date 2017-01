LA HISTORIA OCULTA: Los pasos de Bolívar en Cojedes durante la independencia (I)

Argenis Agüero.-

Durante el desarrollo de la lucha independentista el territorio de Cojedes vivió importantes episodios que marcaron el rumbo futuro de los acontecimientos y su principal protagonista – Simón Bolívar – se hizo presente en esta región en numerosas ocasiones, dirigiendo y/o planificando acciones y estrategias, militares y políticas.

Bolívar pisó el suelo cojedeño por primera vez el día 27 de julio del año 1813 cuando, procedente de Araure, entró a la ciudad de San Carlos en horas de la tarde. Al día siguiente emitió una proclama dirigida a los españoles y canarios, que constituye una ratificación de la famosa proclama de guerra a muerte emitida 42 días antes en la ciudad de Trujillo. A medianoche del día 29 Bolívar se movió con sus tropas hacia el caserío Las Palmas (ubicado en el actual municipio Lima Blanco, cerca al poblado La Aguadita) y allí pasó el día 30, saliendo el 31 en la mañana hacia Tinaquillo, donde tuvo lugar la batalla de Taguanes.El propio Bolívar ofrece una clara narración de los hechos en un oficio dirigido el 2 de agosto, desde Valencia, a la comisión político-militar del Congreso de la Nueva Granada):

“El 29 a las diez de la noche recibí parte del comandante de nuestra avanzada en que me comunica que los enemigos existían en el Tinaquillo, y que intentaban atacarnos. Con esta noticia hice poner en movimiento inmediatamente una parte de la vanguardia y el centro del ejército, que salió a las doce de la misma noche. El 30 vine al sitio de Las Palmas, seis leguas distante del campo enemigo. El 31, bien temprano me puse en marcha, y a las dos horas de jornada recibí aviso del comandante de nuestra descubierta, en que me dice que elenemigo, ennúmero de más de mil hombres, venía al encuentro, y que se hallaba alfrente de él en la sabana de los Pegones. Forcé mis marchas, y cuando llegué allí, el enemigo, acobardado con la sola presencia de nuestros cazadores, se retiraba. Di orden para que lo persiguiese nuestra caballería, que inmediatamente obedeció, y cargó sobre él; pero cuando llegó a la sabana de los Taguanes, lo halló formado en batalla, y fue preciso que aguardase a la infantería; llegó esta; dispuse el campo, y viendo que el enemigo marchaba sobre nosotros, determiné irlo a recibir; ordené marchase de frente la infantería, y que la caballería, que formaba mi ala derecha, fuese a cortarlo por la espalda en la grande llanura en que se presentó la acción. Entonces la intrepidez de nuestras tropas produjo en las españolas el pavor; inmediatamente emprendieron su retirada ordenada, y la sostuvieron por espacio de seis horas, hasta que viendo que nuestra caballería casi los cortaba, se introdujo el desorden, empezó la disolución, y a las dos horas de persecución, ya teníamos en nuestro poder más de doscientos prisioneros, porción de fusiles, cartucheras, y pertrechos que dejaban en el campo.(…) Aquella noche acampé en el sitio llamado el Hoyo, de donde continué las marchas el día primero hasta Tocuyito…”

Es importante destacar un hecho singular que comúnmente ha permanecido ignorado en la historia regional y nacional, se trata de la singular importancia de la batalla de Taguanes para la guerra independentista, ya que ella constituye el epilogo o cierre triunfal de la Campaña Admirable, pues fue esta batalla la que dio fin a dicha campaña y permitió que Bolívar llegara triunfante a la ciudad de Caracas, siendo a su vez esta jornada épica el hecho militar más importante ocurrido en tierras cojedeñas; se concluye que fue en territorio cojedeño donde se rubricó el triunfo de la segunda república, tal como lo confirma el propio Bolívar en comunicación que enviada el 2 de noviembre de 1813 al Gobernador de Barinas: “La jornada de los Taguanes acabó de libertar el territorio que componía la República de Venezuela”.

Tres meses más tarde Bolívar volvió al territorio cojedeño. No hay exactitud del día de su llegada a San Carlos aunque debió entrar al territorio de Cojedes el día 6 de noviembre de 1813, ya que el 5 firmó en Valencia una comunicación dirigida al Arzobispo Coll y Prat y la siguiente comunicación, de fecha 7 de noviembre, aparece firmada en San Carlos. El trayecto entre Valencia y San Carlos era recorrido en dos jornadas a caballo, pernoctando casi siempre en Tinaquillo o en Las Palmas.

El7 de noviembre Bolívar envió un oficio al Arzobispo, único documento emitido en la ciudad de San Carlos, lo cual permite inferir que ese mismo día -o acaso el siguiente en la madrugada- salió rumbo a Barquisimeto donde participó el 10 de noviembre en la batalla de Tierritas Blancas. El 11, ya de regreso, se encontraba en Caramacate, donde probablemente llegó el mismo día 10 en la noche, según se desprende de lo afirmado por él en un oficio que desde Caramacate le envió el 11 a José Félix Ribas:

“Ayer 10 del corriente fue atacado Barquisimeto por nuestras tropas. El fuego se empeñó en buen orden: nuestra caballería derrotó a la enemiga, y al momento cuasi de vencer huyó en desorden nuestra infantería, sin que bastase nada a contenerla. Este desgraciado suceso me ha obligado a replegar a este punto (Caramacate) con las reliquias de la división a tomar cuantas providencias sean necesarias para la salvación de la patria que se encuentra en el riesgo más inminente. Así, pues, prevengo a V.S. que sin pérdida de tiempo, y ni aun la de momentos, haga venir a San Carlos a marchas forzadas cuanta tropa se pueda de La Guaira, Caracas y Valles de Aragua.”.

Bolívar debió llegar el mismo 11 de noviembre a San Carlos, ya que desde Caramacate (poblado que se hallaba muy cerca al actual pueblo de Apartadero) a esta ciudad había una jornada a caballo. En San Carlos permaneció por espacio de diez días, según se deduce de las comunicaciones emitidas en esta ciudad. El último oficio firmado en San Carlos tiene fecha 19 de noviembre, lo que induce a pensar que salió el día 20 en la madrugada para ir a pernoctar en Las Palmas o en Tinaquillo y llegar a Valencia el día 21 en la noche, así lo confirma el propio Bolívar en el oficio que le dirige a los comisionados del ejército de oriente firmado el 22 de noviembre en Valencia:

“Anoche llegué a esta ciudad de la de San Carlos con este objeto y el día de mañana regreso a ella. VSS. Podrán en esta virtud resolver lo que crean conveniente: o venir hasta San Carlos, de donde VSS. Consideran no me es posible apartarme, o aguardar a que derrotados los enemigos pueda regresar a esta ciudad.”

Lo afirmado por Bolívar confirma que San Carlos constituía un centro vital para la lucha y era de suma importancia su conservación en manos patriotas. Otra cita referencial no menos importante se encuentra en un oficio enviado a los comisionados de Mariño el 27 de noviembre, donde Bolívar desde Valencia les dice:

“…he dado mis disposiciones para que las tropas venidas de Caracas, sigan hasta la ciudad de San Carlos, donde unidas al ejercito de occidente aumentado ya a tres mil hombres más que menos, atacaran a Cevallos y marcharan rápidamente sobre Coro, y la provincia de Barinas. Mañana paso a San Carlos a dirigir estas operaciones.”