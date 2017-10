“La sentencia del TSJ legalizó un delito electoral”

El Comando en Defensa del Voto de la Mesa de la Unidad Democrática calificó de reafirmación de la ilegalidad del Consejo Nacional Electoral la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual busca generar confusión en el electorado y dividir los votos.

“Han dado como legal el delito electoral. Esa sentencia reafirma la ilegalidad del Poder Electoral. Reafirma que estamos ante un proceso en el que no hay igualdad de condiciones”, afirmó el diputado Tomás Guanipa, jefe del Comando en Defensa del Voto de la MUD.

El dirigente de Primero Justicia indicó que con el dictamen del TSJ y las limitaciones que ha puesto el CNE, “quieren generar una confusión para que el gobierno con menos votos obtenga un espacio que el pueblo no quiere darle”.

Gerardo Blyde, jefe de campaña de la MUD, dijo que el fallo de interpretación de la Sala Electoral de la Corte de Justicia es parte de las ilegalidades que han surgido en torno a la elección del 15 de octubre. “No es ninguna interpretación. Eso es lo que dice el artículo 63 de la Ley Electoral. Eso es decir nada”, señaló.

Cero abstención

“No vamos a caer en la trampa de la confusión, ratificamos que la tarjeta de la oposición es donde aparece la cara, el nombre y el apellido del candidato escogido en las primarias; las demás tarjetas no son válidas”, puntualizó Guanipa en rueda de prensa acompañado por dirigentes y diputados de AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

Blyde, también alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, invitó a todos los venezolanos a expresar su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro de manera democrática. “Tendría sentido no participar si en Venezuela se requiriera una participación mínima. En este caso, el ciudadano daría un mensaje muy duro si no participa, pero resulta que aquí eso no existe. Por tanto, lo que cuenta es quién vota. Insistimos en que manifestémonos votando fuertemente”, indicó.

Informó que desde hoy los comandos regionales y los candidatos de la oposición emprenderán una jornada de acciones de calle para informar a sus electores cómo votar correctamente por la Unidad. Añadió que los testigos de la MUD están listos para defender los votos en los comicios regionales, en el cual, el Comando en Defensa del Voto hará un reporte de incidencia a cada hora de lo que surja en el país. Igualmente, darán un número telefónico para que los ciudadanos reporten, de manera directa, cualquier anomalía que ocurra en los centros electorales.

El jefe de campaña agregó que la Unidad ha invitado a acompañantes internacionales, quienes serán testigos del proceso. Dijo que el mundo está atento a los comicios, por lo cual exhortó a todos los venezolanos a participar y a elegir a sus gobernadores.