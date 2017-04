La Serie Plata grupo Cojedes arrancó con todo

Prensa AsofutCojedes

La emoción del torneo Serie Plata grupo Cojedes arrancó el pasado sábado, torneo avalado por la Federación Venezolana de Futbol y en el que participan los clubes Centro Sur, Deportivo Alianza, Visagra, Urbanización José Laurencio Silva, Pablo Robledo, Deportivo Zamora y Club Deportivo Paso Las Negras en las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20 masculino.

En acción desarrollada en el parque Barreto Méndez de San Carlos, los pequeños de la sub 14 de Pablo Robledo vencieron 3 goles por 1 al Club Deportivo Paso Las Negras, tras un vibrante encuentro que puso de manifiesto el talento del semillero de ambas oncenas.

Luego de empatar a 0 en el primer tiempo, Pablo Robledo se adelantó gracias a Belkan Escobar, tras cabecear un córner por izquierda al minuto 8 del segundo tiempo. El 2-0 fue marcado por Luis García, luego de concretar sobriamente una acción colectiva bien gestada por la banda derecha.

Paso Las Negras lo intentó y consiguió descontar, corría el minuto 23 del segundo tiempo cuando Diego Esterlin aprovechó un pase filtrado entre los centrales para poner el 2-1. Sin embargo, Pablo Robledo reaccionó rápido y al 27 marcaron el 3-1 definitivo obra de Gustavo Lima, un bonito tanto de fuera del área tras rematar de primera un rebote de la defensa.

El entrenador de Pablo Robledo, Cesar González, se mostró satisfecho por el resultado y lo observado en cancha: “Tuvimos buena posesión desde el primer tiempo pero los goles no llegaron, gracias a Dios que concedió la dicha de marcar en el segundo”.

González afirmó además que durante la semana previa practicaron con intensidad para que las cosas salieran de la mejor manera, especialmente la presión alta y la apertura por las bandas, favorecidas por las condiciones de la cancha.

OTROS RESULTADOS

En el Barreto Méndez, la sub 16 de Paso Las Negras derrotó 1 gol por 0 a Pablo Robledo con gol tempranero al minuto 2 de Jorge Pineda, tras buena acción individual de Moisés Pérez. En La Blanca también se enfrentaron estos clubes en la sub 18 y sub 20, victoria de Paso Las Negras 4-1 y 3-0 respectivamente.

El Baquiano de Tinaquillo también vio rodar el balón, allí la sub 14 de Centro Sur goleó 4-0 a Visagra. En el Polideportivo “Ladislao Blanco” del municipio Tinaco, Centro Sur también venció 12-0 a Visagra pero esta vez en la sub 18.

Deportivo Alianza hizo respetar su casa de El Espinal en el municipio Rómulo Gallegos, al ganarle a Deportivo Zamora en la sub 14, 4 goles por 2 y en la sub 16 7-0. Por su parte en el campo de Ezequiel Zamora, Deportivo Zamora ganó a Deportivo Alianza 3-1 en la sub 18, mientras que en la sub 20 fue Deportivo Alianza quien triunfó 2-0.

El presidente de la Asociación de Futbol del estado Cojedes, José Luis Silva, informó que con la Serie Plata, la sub 16 y la Liga Nacional Femenina, son alrededor de dos mil atletas los que participan y se esfuerzan por elevar a la región a la elite del futbol nacional. El campeón de la Serie Plata podrá jugar la Serie Oro el próximo año, torneo de máxima exigencia en las categorías menores nacionales.