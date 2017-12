La voluntad de la familia en Lima Blanco está orientada hacia el cambio

Alexander Olvera

Macapo, diciembre 1.- La voluntad de la familia habitante del municipio Lima Blanco, en el estado Cojedes, está orientada hacia el cambio, porque la mayoría no acepta que un gobierno inepto e irresponsable no haya podido controlar la hiperinflación, haya empobrecido a todos los venezolanos, no asuma sus responsabilidades por haberle fallado al país, así como a los cojedeños en específico y mucho más a los habitantes de Lima Blanco donde la crisis se acentúa con fuerza.

El joven dirigente político, Carlos Augusto Pérez, dijo que en las distintas caminatas por los diversos sectores de Macapo, La Aguadita y comunidades rurales de la jurisdicción le preguntan quién es ese forastero impuesto por el gobierno que pretende gobernar a Lima Blanco, con el mayor caradurismo, como si no fuese también responsable del desastre que viven los macaperos, cojedeños y venezolanos en general.

Ante esas circunstancias Pérez le manifiesta a las comunidades que “no pierdan tiempo en indagar sobre ese personaje gris que nada le ha aportado al desarrollo de Lima Blanco y que lo importante ahora es mantener la dignidad del hombre y la mujer de este municipio que ha luchado siempre por su identidad, por el trabajo, el estudio, la producción en todos los sentidos y por eso vamos a ganar estas elecciones del 10 de diciembre con el sentimiento de un pueblo que se quiere enrumbar hacia mejores destinos”.

Pérez se hizo solidario con la gente que visita a diario en sus contactos casa por casa, donde le expresan las necesidades en materia de alimentos, medicinas, “el hambre que está pasando la gente debido a un gobierno indolente, incapaz de resolver problemas de la producción nacional, un gobierno que ha empobrecido a las familias y sus representantes tienen la cara tan dura que aspiran posiciones de representación popular. El pueblo les va a decir No… ya basta de burla, vamos a votar para el cambio por un Lima Blanco digno y de progreso”.